Interim-bondscoach Jamilon Mülders bleef het dit toernooi na elke wedstrijd herhalen: wat de hockeysters op het WK presteren is niet normaal. Vooral met de bewogen periode voor het toernooi in het achterhoofd is de nieuwe wereldtitel een prestatie van formaat. Daarbij heeft de coach volgens de spelers een grotere rol gespeeld dan hij zelf denkt.

De 46-jarige Mülders begon na het vertrek van Alyson Annan in januari met enige tegenzin als interim-bondscoach. Hij was tot op dat moment de rechterhand van de Australische, die vanwege een verschil van inzicht over de aanpak van de angstcultuur binnen de groep moest vertrekken.

Die gewenste cultuurverandering was onder Mülders leidend op de weg naar het WK. De focus lag bij de regerend olympisch, wereld en Europees kampioen niet meer alleen op winnen, maar er werd continu gezocht naar de juiste balans tussen presteren en plezier.

"Het was a bumpy ride, a very bumpy ride", blikte Van Geffen zondag met haar derde gouden WK-medaille om haar nek terug in gesprek met NU.nl. "Ik heb echt heel veel respect dat hij deze rollercoaster met ons is aangegaan."

"We zijn hem eeuwig dankbaar dat hij bij ons besloot te blijven toen we voor de start van een heel proces stonden. Hij heeft ons constant gesteund, een stem gegeven en onszelf laten zijn", vulde Frédérique Matla haar ploeggenoot aan.

CV: Jamilon Mülders Grootste prijs als speler: wereldtitel in 2002

Carrière als bondscoach: (jong) Duitsland, China en Nederland

'Als het allemaal lukt, is het ons feestje'

Dat de spelers één voor één een goede klik met de Duitse coach hebben, bleek zondag kort na het laatste fluitsignaal na de met 3-1 gewonnen finale tegen Argentinië. De spelers omhelsden de coach één voor één, terwijl hij en zijn speelsters het niet drooghielden.

"Jamilon is een heel bijzondere man", zei Matla. "Hij stelt werkelijk alles in het werk om het team zo goed mogelijk te laten functioneren. Het is zijn kracht om iedereen vertrouwen te geven en een veilige omgeving te creëren waarin iedereen in haar kracht kan komen."

"Bovendien straalt hij ongelooflijk veel rust uit, iets wat heel belangrijk is bij ons", voegde Van Geffen toe. "Wij kunnen soms heel hoog in de emoties komen en hij probeert ons rustig te begeleiden. Het bijzondere is dat hij dan ook nog eens de kwaliteit heeft om bij iedereen de juiste snaar te raken."

Gedurende de medailleceremonie keek Mülders rustig toe, terwijl de spelers feestvierden. "Ook dat is kenmerkend. Op het moment dat het misgaat, is het zijn schuld, ten minste dat zegt hij zelf. Maar als het allemaal lukt, is het ons feestje en doet hij een stapje naar achter", zag Matla.

Jamilon Mülders (met smartphone in de hand) met zijn technische staf.

Spelers bedankten Mülders al voor WK-finale

Ondanks de succesvolle samenwerking was op voorhand duidelijk dat Mülders slechts een 'tussenpaus' zou zijn. Mülders heeft zijn gezin in Berlijn en gaf direct aan niet de ambitie te hebben om hoofdcoach te blijven. Zijn opvolger is in de persoon van Paul van Ass al gevonden.

Omdat de tijd na de finale te beperkt was om afscheid te nemen van elkaar, deden de spelers en coach dat al voor de eindstrijd. Als cadeau gaven de speelsters een groepsfoto en schreef iedereen een persoonlijke brief voor de coach.

"Het is een heel mooi cadeau", aldus Van Geffen. "We hebben ook direct gezegd: 'Je hoeft het niet nu te lezen, maar doe het maar op je gemak ergens komende weken. Als je bent bijgekomen van deze hectische periode'."

"We hebben hem op deze manier in ieder geval laten weten dat hij een heel bijzondere rol heeft gespeeld in de afgelopen periode. Daar zijn we hem heel dankbaar voor. Ik ben ook alweer heel benieuwd naar Van Ass, maar eerst gaan we deze titel even vieren."