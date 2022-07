Anouk Vetter ligt na vier onderdelen op de zevenkamp op schema voor een medaille bij de WK atletiek in Eugene. Toch wil ze daar liever nog niet aan denken. De 29-jarige Nederlandse is blij dat alles tot dusver volgens plan verloopt en ze fysiek geen problemen kent.

"Twee weken geleden dacht ik nog: oh jee, ik moet al bijna starten op de WK", aldus Vetter, die tweede staat in de tussenstand.

De geboren Amsterdamse was herstellende van een hamstringkwetsuur en had last van haar knie. "Mijn fysio zei dat ik genoeg tijd had om fit te worden en ik hoopte dat hij gelijk had. Het was spannend, maar het is gelukt. En dat is best bijzonder. Begin juli liep ik de 100 meter nog in negentien seconden."

Nu is een WK-medaille mogelijk voor Vetter, die in 2017 al brons pakte bij de wereldtitelstrijd in Londen. En vorig jaar verraste ze met zilver op de Olympische Spelen in Tokio. Ook toen kende ze een goede eerste dag, maar in het Hayward Field-stadion zijn haar prestaties nóg beter.

Vetter ligt na vier onderdelen zelfs voor op haar persoonlijk en tevens Nederlands record, dat ze twee maanden geleden in Götzis aanscherpte. Vooral bij het kogelstoten maakte ze indruk met een persoonlijk record van 16,25 meter, tevens de hoogste score van het hele veld. "Ik hoopte op een uitschieter bij het kogelstoten en dat gebeurde. Het ging echt lijp."

Anouk Vetter in actie bij het kogelstoten in het Hayward Field-stadion. Anouk Vetter in actie bij het kogelstoten in het Hayward Field-stadion. Foto: ANP

'Ik probeer alleen naar mezelf te kijken'

Hoogspringen, de 100 meter horden en de 200 meter verliepen voor Vetter eveneens naar wens, waardoor alleen de Belgische Nafissatou Thiam boven haar staat in het klassement. Thiam is al jaren een klasse apart en ook nu de favoriet voor goud. Toch wil Vetter nog niet denken aan een medaille, met verspringen, speerwerpen en de 800 meter nog op het programma maandag.

"Ik probeer alleen naar mezelf te kijken, niet naar de rest. En dan kijk ik niet verder dan verspringen. Een verre en geldige sprong heb ik nu nodig. Daarna zie ik het wel. Het gaat heel goed, maar daar moet ik niet mee bezig zijn."

Het verspringen van de meerkamp begint maandag om 18.35 uur (Nederlandse tijd), gevolgd door speerwerpen om 19.55 uur. De meerkamp wordt in de nacht van maandag op dinsdag om 3.55 uur afgesloten met de 800 meter.

Top 8 zevenkamp na vier onderdelen 1. Nafissatou Thiam (België) - 4.071

2. Anouk Vetter (Nederland) - 4.010

3. Anna Hall (VS) - 3.991

4. Adrianna Sulek (Polen) - 3.982

5. Noor Vidts (België) - 3.921

6. Katarina Johnson-Thompson (Groot-Brittannië) - 3.798

7. Emma Oosterwegel (Nederland) - 3.761

8. Annik Kälin (Zwitserland) - 3.753 punten