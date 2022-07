Rinus van Kalmthout heeft zijn eerste IndyCar-race in Canada niet kunnen bekronen met een podiumplek. De Nederlander reed zondagavond (Nederlandse tijd) meerdere keren aan de leiding in Toronto, maar eindigde op de dertiende plaats.

De 21-jarige Van Kalmthout, die de race op het stratencircuit vanaf de twintigste plek begon, startte op de harde band om een lange eerste stint te kunnen afwerken. Daardoor lag hij tot twee keer toe aan kop, maar de afwijkende tactiek sorteerde uiteindelijk niet het gewenste effect.

'VeeKay' viel ver terug en zag Scott Dixon er met de overwinning vandoor gaan. Het podium werd gecompleteerd door Colton Herta en Felix Rosenqvist, terwijl Van Kalmthout genoegen moest nemen met de dertiende plaats.

"Gezien de omstandigheden is dat een prima resultaat", zegt Van Kalmthout. "Ik moest vanaf een twintigste startplaats komen en reed op een alternatieve strategie, die door de vele neutralisaties niet goed tot zijn recht kwam. Om dan alsnog zeven tegenstanders in te halen, is prettig."



"Soms ben je ziek van een zesde plaats en soms ben je blij met plek dertien. Gezien het raceverloop zat er niet meer in. Ik heb kunnen knokken, mensen ingehaald en ervaring opgedaan over het racen op dit stratencircuit. Vergeet niet dat dit mijn eerste IndyCar-race in Toronto was. Volgend jaar ga ik op deze baan voor een podiumplaats."

Van Kalmthout heeft in het klassement nog altijd zicht op de top tien. De coureur van Ed Carpenter Racing staat met 211 punten op de twaalfde plaats. Het IndyCar-seizoen gaat komend weekend verder met een dubbele race op de korte oval in Iowa.