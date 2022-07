Shelly-Ann Fraser-Pryce is in de nacht van zondag op maandag voor de vijfde keer wereldkampioen geworden op de 100 meter. Met Shericka Jackson (zilver) en Elaine Thompson-Herah (brons) was er een geheel Jamaicaans podium in Eugene.

Fraser-Pryce klokte 10,67 en dat is 0,07 seconde minder snel dan haar beste tijd ooit. Jackson noteerde een persoonlijk record van 10,73 en Thompson-Herah 10,81.

De Britse Dina Asher-Smith maakte indruk met een nationaal record (10,83), maar zelfs dat bleek niet genoeg om de Jamaicaanse vrouwen dwars te zitten. Ze finishte als vierde.

Met haar winst in het Hayward Field Stadium voegde de 35-jarige Fraser-Pryce een titel toe aan haar indrukwekkende erelijst. Vijftien jaar geleden pakte ze in Osaka al haar eerste WK-medaille (zilver) met de Jamaicaanse vrouwen op de 4x100 meter. In totaal staat ze nu op tien keer WK-goud, waarvan dus vijf keer op de 100 meter.

Eindstand 100 meter WK atletiek 1. Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jamaica) - 10,67

2. Shericka Jackson (Jamaica) -10,73

3. Elaine Thompson-Herah (Jamaica) - 10,81

4. Dina Asher-Smith (Groot-Brittannië) - 10,83

5. Mujinga Kambundji (Zwitserland) - 10,91

6. Eleia Hobbs (VS) - 10,92

7. Marie-Josée Ta Lou (Ivoorkust) - 10,93

8. Melissa Jefferson (VS) - 11,03

De finish van de 100 meter. De finish van de 100 meter. Foto: Getty Images

Fraser-Pryce nadert Bolt

De eerste keer dat Fraser-Pryce wereldkampioen werd op de 100 meter was in 2009 in Berlijn en ook in 2013, 2015 en 2019 sloeg ze toe. Op de WK van 2017 in augustus in Londen ontbrak Fraser-Pryce vanwege zwangerschap. Die maand werd haar zoon geboren.

Fraser-Pryce nadert met haar tiende wereldtitel (vijf keer 100 meter, een keer 200 meter en vier keer 4x100 meter) haar legendarische landgenoot Usain Bolt.

Bolt pakte van 2009 tot 2015 elf wereldtitels (drie keer 100 meter, vier keer 200 meter en vier keer 4x100 meter). Hij zette in 2017 een punt achter zijn imposante loopbaan.