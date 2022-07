Ramsey Angela en Nick Smidt zijn in de nacht van zondag op maandag uitgeschakeld in de halve finales van de 400 meter horden bij de WK atletiek in Eugene. Angela werd vierde in zijn heat en Smidt vijfde.

De eerste twee van elke heat plus de twee tijdsnelsten gingen door naar de eindstrijd en daar kwamen Smidt en Angela niet bij in de buurt.

De 22-jarige Angela klokte 49,77 en dat was een teleurstellende tijd. Hij was sneller in de series (49,62).

Smidt, de regerend Nederlands kampioen, zette 49,56 neer als tijd. Hij had sneller kunnen en willen lopen, maar een foutje brak hem op. "Bij de vijfde horde kwam ik verkeerd uit en zette ik een pas te veel. Dat kostte veel snelheid", aldus Smidt.

De Braziliaan Alison dos Santos plaatste zich met een tijd van 47,85 als snelste voor de finale.

Nick Smidt eindigde als vijfde in zijn heat. Foto: Getty Images

Ook wereldrecordhouder Warholm in finale

Karsten Warholm klokte 48,00 en ook hij ging door naar de eindstrijd. De 29-jarige Noor is titelverdediger, olympisch kampioen en wereldrecordhouder, maar het is nog de vraag of hij in Eugene zijn status kan waarmaken.

Warholm liep in aanloop naar de WK een blessure op, waardoor het onzeker was of hij fit en scherp aan de start kon verschijnen.

Voor Angela en Smidt is de WK waarschijnlijk nog niet voorbij, want beiden kunnen in het slotweekend nog in actie komen op de 4x400 meter. Angela maakte vorig jaar al deel uit van het team, dat in Tokio verraste met olympisch zilver. Smidt zit sinds dit jaar bij de formatie.