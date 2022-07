Liemarvin Bonevacia baalt van de manier waarop de afgelopen dagen over zijn splittijd is gesproken en geschreven na de finale van de 4x400 meter mixed estafette bij de WK in Eugene. De 33-jarige atleet liep vrijdag in de eindstrijd, waarin de Nederlandse ploeg zilver pakte, minder hard dan in de series.

De splittijd van Bonevacia in de series was 44,93, waarna hij in de finale 46,50 klokte. De conclusie kon zijn dat Nederland goud had gepakt als Bonevacia in de finale net zo snel was geweest als in de series. Het verschil tussen het gouden team van de Dominicaanse Republiek (3.09,82) en Nederland (3.09,90) was maar acht honderdsten.

Bonevacia is het niet eens met die gedachte. "Ik heb zaterdag twee goede races gelopen en mede daardoor hebben we met het team een mooie zilveren medaille verdiend", benadrukt hij twee dagen later.

"Ik heb gestreden tegen de besten van de wereld. Jullie als media en als Nederland mogen best trots zijn op het feit dat er zilver is gepakt. Ja, ik mag best wat meer respect krijgen. Ik ben in de maanden voor de WK geblesseerd geraakt, ik heb opofferingen gedaan om hier te staan en de estafette te kunnen lopen."

Het zilveren estafetteteam met Femke Bol, Lieke Klaver, Liemarvin Bonevacia en Tony van Diepen. Het zilveren estafetteteam met Femke Bol, Lieke Klaver, Liemarvin Bonevacia en Tony van Diepen. Foto: Getty Images

'Misschien zouden we de finale niet eens halen'

Het probleem voor het Nederlandse team en Bonevacia was dat er sinds dit WK maar één atleet van het viertal vervangen mag worden voor de finale. Op de 4x400 meter mixed maakte Eveline Saalberg na de series plaats voor wereldtopper Femke Bol, die gespaard was.

Het was beter geweest als Bonevacia ook maar één keer had hoeven lopen, maar nu moest hij twee keer op een dag een 400 meter afwerken.

"Als we meer atleten mochten sparen, was ik maar één keer ingezet. Nu liep ik twee keer. En niet alleen voor mezelf, maar ook voor de jongens, de meiden en voor heel Nederland. In de series moest ik al hard gaan, omdat we anders misschien niet eens de finale zouden halen. Dat kilde me bijna."

Liemarvin Bonevacia plaatste zich zondag voor de finale van de 400 meter. Liemarvin Bonevacia plaatste zich zondag voor de finale van de 400 meter. Foto: Getty Images

'Mijn benen voelden een beetje zwaar'

Vlak voor de finale voelde Bonevacia dat hij fysiek diep was gegaan in de series. "Mijn lichaam was vermoeid, de benen waren een beetje zwaar. Maar ik stond er in de finale wel als een man en heb gedaan wat de coach van me vroeg. Ik schrok ook niet van mijn splittijd, dit was onder deze omstandigheden het maximale."

Bonevacia kwam zondag alweer in actie, toen individueel in de series van de 400 meter. Hij plaatste zich voor de halve finales, die woensdag op het programma staan. "Dan zal ik weer een beetje harder moeten om de finale te halen. Ik heb in het verleden bewezen dat ik dat kan."

De finale van de 400 meter is vrijdag, waarna Bonevacia in het slotweekend van de WK ook nog in actie moet komen. Hij loopt dan met de estafettemannen de 4x400 meter.