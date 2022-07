Op de vierde dag van de WK atletiek in Eugene hoopt Jorinde van Klinken de finale te halen bij het discuswerpen. Anouk Vetter gaat maandag op de meerkamp op medaillejacht.

De 22-jarige Van Klinken kwam eerder dit WK al in actie bij het kogelstoten en toen haalde ze de finale niet. Discuswerpen is haar beste onderdeel en dus hoopt ze nu wel door de kwalificatie te komen.

Een finaleplaats zou een primeur zijn voor Van Klinken, die drie jaar geleden in Doha haar WK-debuut maakte. Ze deed vorig jaar ook mee aan de Olympische Spelen in Tokio.

Voor Vetter wordt het een spannende dag, want zij staat tweede in de tussenstand op de zevenkamp. De geboren Amsterdamse moet in de laatste drie onderdelen een medaille veiligstellen. In 2017 pakte Vetter in Londen al WK-brons en in 2021 veroverde ze zilver op de Spelen.

Met Emma Oosterwegel heeft Nederland nog een troef op de meerkamp. De 24-jarige Oosterwegel, die in Tokio verrassend brons pakte, staat in de tussenstand op de zevende plaats.

Volledig programma maandag 18 juli

15.15 uur: Marathon vrouwen

18.35 uur: Meerkamp vrouwen, verspringen (Anouk Vetter en Emma Oosterwegel)

19.55 uur: Meerkamp vrouwen, speerwerpen groep A (Anouk Vetter en Emma Oosterwegel)

21.05 uur: Meerkamp vrouwen, speerwerpen groep B (Anouk Vetter en Emma Oosterwegel)

2.05 uur: 200 meter mannen, series

2.10 uur: Discuswerpen vrouwen, kwalificatiegroep A (Jorinde van Klinken)

2.45 uur: Hoogspringen mannen, finale

3.00 uur: 200 meter vrouwen, series

3.20 uur: Hink-stap-springen vrouwen, finale

3.35 uur: Discuswerpen vrouwen, kwalificatiegroep B (Jorinde van Klinken)

3.55 uur: Meerkamp vrouwen, 800 meter (Anouk Vetter en Emma Oosterwegel)

4.20 uur: 3.000 meter steeplechase mannen, finale

4.50 uur: 1.500 meter vrouwen, finale