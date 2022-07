De hockeysters genieten met volle teugen van de manier waarop de derde wereldtitel op rij zondagavond in het Spaanse Terrassa werd binnengesleept. Na een moeizame openingsfase rekende de ploeg van interim-bondscoach Jamilon Mülders overtuigend af met Argentinië (3-1).

"Argentinië ging er vol op, maar dat was maar een paar minuten. Daarna waren we oppermachtig", zei Margot van Geffen over de telefoon in gesprek met NU.nl. "Het is mooi dat we de titel zo overtuigend pakken en de beste wedstrijd voor het laatst hebben bewaard."

Buiten de openingsfase kwam Oranje nauwelijks in de problemen in het sfeervolle Estadi Olímpic de Terrassa, dat voor het eerst dit WK uitverkocht was. Hoewel er veel Nederlanders op de tribune zaten, waren vooral de Argentijnse fans goed hoorbaar.

"Ik denk dat het de eerste minuten gewoon de zenuwen waren. We hebben zeven meiden die voor het eerst op een WK stonden", zei Van Geffen, die zelf in haar derde WK-finale stond en voor de derde keer goud veroverde.

"Dan zit het stadion vol met schreeuwende Argentijnen. Iets wat zij nog nooit hadden meegemaakt. Gek is het dan niet dat er zenuwen zijn. Gelukkig pakte iedereen het goed op en konden we de wedstrijd snel naar ons toetrekken."

Nederland prolongeerde in het Spaanse Terrassa de wereldtitel. Foto: Getty Images

Sfeervol stadion gaf 'geweldig gevoel'

Frédérique Matla genoot zichtbaar van de sfeer en de overwinning in Terrassa. "Die Argentijnen maakten enorm veel lawaai, maar de Nederlanders gingen daar goed in mee. Dat gaf een geweldig gevoel en ik kan zeggen dat we daar als team erg van hebben genoten", aldus de maker van de 2-0 tegen NU.nl.

Van zenuwen was bij Matla geen moment sprake. Kenmerkend was de rust die de aanvaller bewaarde bij haar doelpunt. Door de bal eerst beheerst naar haar backhand te halen, was de Argentijnse keeper Belén Succi kansloos op het schot van 'het ijskonijn'.

"Dat is de bijnaam die ik heb gekregen door de manier waarop ik naar het eerste fluitsignaal toeleef", reageert Matla. "Ik heb nooit echt wedstrijdspanning en kan daardoor heel ontspannen blijven. Ook in een finale als deze."