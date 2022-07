Anouk Vetter staat zondag op de tweede plaats na de eerste drie onderdelen van de zevenkamp bij de WK atletiek in Eugene. De 29-jarige Nederlandse, die kandidaat is voor een medaille, maakte vooral bij het kogelstoten indruk.

Vetter stootte de kogel naar 16,25 meter en dat betekende een persoonlijk record. Ze zette daarmee de hoogste score neer van alle meerkampsters in het Hayward Field Stadium.

De winnares van olympisch zilver in Tokio begon de zevenkamp al goed met een tijd van 13,30 op de 100 meter horden en pakte ook veel punten met 1,80 meter bij het hoogspringen.

Alleen olympisch kampioene Nafissatou Thiam presteert tot dusver beter dan Vetter, die in 2017 al eens een WK-medaille pakte. Toen was het brons in Londen.

Oosterwegel bezet zesde plek

Thiam is in Eugene de favoriet voor goud en leidt met 3.127 punten. De Belgische won het onderdeel hoogspringen met 1,95 meter. Vetter staat op 3.003 punten en dat zijn er meer dan ze eerder dit jaar na drie onderdelen had op de prestigieuze zevenkamp in Götzis. Ze scherpte daar haar eigen Nederlands record aan tot een eindscore van 6.693.

Met Emma Oosterwegel heeft Nederland nog een troef op de meerkamp. De 24-jarige Oosterwegel, die in Tokio verrassend brons olympisch pakte, staat in de tussenstand op de zesde plaats met 2.821 punten.

De meerkampsters werken vannacht om 3.30 uur Nederlandse tijd hun vierde onderdeel af en dat is de 200 meter. Op de tweede dag van de zevenkamp volgen het verspringen, het speerwerpen en de 800 meter.