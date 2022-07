De Nederlandse hockeysters zijn voor de derde keer op rij wereldkampioen geworden. In het Spaanse Terrassa werd in de finale met 3-1 gewonnen van Argentinië. Het is voor Nederland de twaalfde wereldtitel in totaal.

Oranje kwam na een kwartier uit een strafcorner op voorsprong. Maria Verschoor tikte na zwak ingrijpen van de Argentijnse keeper van dichtbij raak.

In het tweede kwart werd de voorsprong uitgebreid door treffers van Frédérique Matla en Felice Albers. De 3-1 van Agustina Gorzelany viel te laat om de spanning nog echt terug te brengen.

De WK-finale was een herhaling van de olympische finale van vorig jaar in Tokio. Ook toen trok Nederland met 3-1 aan het langste eind.

Een half jaar na het olympische succes werd Alyson Annan ontslagen als bondscoach na een verschil van inzicht met de hockeybond. Uit evaluatiegesprekken met de selectie bleek dat spelers last hadden van een onveilig werkklimaat.

Assistent Jamilon Mülders werd daarna naar voren geschoven als hoofdtrainer. De WK-finale was de laatste wedstrijd voor de Duitser als hoofdverantwoordelijke, die al direct aangaf alleen als interim-bondscoach beschikbaar te zijn. Hij wordt vervangen door Paul van Ass.

Felice Albers schoot Nederland met de 3-0 in veilige haven. Felice Albers schoot Nederland met de 3-0 in veilige haven. Foto: ANP

Nederland slaat toe na zenuwachtige start

Nederland begon nog zenuwachtig aan de finale en moest meteen twee Argentijnse strafcorners zien te overleven. Dat lukte mede dankzij een fraaie ingreep van Marloes Keetels op de lijn.

Bij de eerste strafcorner voor Nederland was het wel direct raak. Verschoor tikte van dichtbij raak nadat een strafcorner van Yibbi Jansen was blijven hangen. De Argentijnse keeper Belén Succi ging daarbij flink in de fout.

Kort daarna verdubbelde Matla de voorsprong door hard raak te schieten met haar backhand. Albers zette de favoriet na een fraaie uitbraak op 3-0, waarna Gorzelany Argentinië nog even wat hoop gaf door raak te pushen uit een strafcorner.

Nederland won dit WK, dat in Amstelveen en Spanje werd gespeeld, alle wedstrijden in de reguliere speeltijd. Na zeges in de poulefase op Duitsland, Chili en Ierland werd in de kwartfinales en halve finales afgerekend met respectievelijk België (2-1) en Australië (1-0)