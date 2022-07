Lieke Klaver heeft zich zondag met een Nederlands record geplaatst voor de halve finales van de 400 meter bij de WK atletiek in Eugene. Bij de mannen ging Liemarvin Bonevacia eveneens verder op de 400 meter.

Klaver klokte 50,24 in de series in het Hayward Field Stadium. Ze dook daarmee onder de toptijd van 50,37, die Femke Bol vorig jaar liep. "Dit is de bevestiging dat ik hard en goed gewerkt heb dit seizoen", jubelde Klaver kort na haar recordrace.

De 23-jarige Klaver was veel sneller dan haar persoonlijk record van 50,80. Ze liep vrijdag ook al sterk in de 4x400 meter mixed estafette, waarin ze met Bol, Bonevacia en Tony van Diepen zilver veroverde. Haar splittijd was toen 49,32.

De halve finales van de 400 meter staan woensdag op het programma. Eveline Saalberg zal dan niet aan de start staan. De 23-jarige debutante op een WK kwam zondag niet door de series. Saalberg eindigde met 52,59 als zevende in haar heat.

Lieke Klaver finishte in een recordtijd van 50,24. Lieke Klaver finishte in een recordtijd van 50,24. Foto: ANP

Bonevacia eindigt als tweede

In de series bij de mannen werd Bonevacia tweede in zijn heat en dat was voldoende om door te gaan. Hij liep 45,82.

Vorig jaar op de Spelen in Tokio haalde de 33-jarige Bonevacia de finale van de 400 meter en pakte hij met de estafettemannen zilver op de 4x400 meter. Hij is tevens houder van het Nederlands record in 44,48.

Het is voor zowel Bonevacia als Klaver een druk WK, want behalve de 4x400 meter mixed estafette en de 400 meter individueel, lopen ze in het slotweekend nog een estafettenummer. Klaver komt met de vrouwen in actie op de 4x400 meter en Bonevacia met de mannen op de 4x400 meter.