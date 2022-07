Dick Jaspers heeft bij de Wereldspelen in het Amerikaanse Birmingham goud veroverd bij het driebanden. De Nederlander was in de finale te sterk voor José Juan García uit Colombia. Ook de korfballers pakten het goud.

De 56-jarige Jaspers versloeg García in dertien beurten met 40-18. In geen enkele partij tijdens dit toernooi stond de Brabander meer dan twintig caramboles toe.

Jaspers veroverde bij de Wereldspelen van 2009 ook al het goud. In 2001 en 2005 greep hij het zilver. Bij de laatste twee edities, in 2013 en 2017, werd hij vroegtijdig uitgeschakeld.

Later op de dag rekenden de Nederlandse korfballers in de finale af met België: 23-12. Fleur Hoek en Brett Zuijdwegt namen beiden vier punten voor hun rekening voor Oranje, dat geen moment in de problemen kwam. Nederland won ook de vorige negen edities van de Wereldspelen.

Dankzij de eindzeges van Jaspers en de korfballers eindigt Nederland tijdens deze editie van de Wereldspelen op drie gouden medailles. Eerder was Noa Man de sterkste bij parkour.

De Wereldspelen worden eens in de vier jaar georganiseerd, altijd een jaar na de Olympische Spelen. Er staan in totaal 32 sporten op het programma die niet olympisch zijn, zoals een aantal vechtsporten, squash, korfbal en biljarten. Aan de Wereldspelen doen ongeveer 3.600 atleten uit honderd landen mee.