Abdi Nageeye wijt het mislopen van een medaille zondag bij de marathon van de WK atletiek in Eugene deels aan een verkeerde schoenkeuze. De Nederlands recordhouder, die vlak voor de finish de strijd staakte, zag al bij de start dat de concurrenten allemaal een ander type schoenen aan hadden en vreesde het ergste.

"Ik denk echt dat de schoenen een rol hebben gespeeld", zei Nageeye vlak nadat hij was uitgestapt. Hij koos op het parcours in de Amerikaanse stad voor de zogeheten Alphafly en niet voor de Vaporfly, een ouder type waarmee hij in april de marathon van Rotterdam won.

Nageeye had zich laten overtuigen om dit keer op Alphafly te lopen. "Ze zouden zijn verbeterd en ik geloof in de techniek. Na 30 kilometer zou ik er profijt van hebben."

De eerste twijfel over zijn schoenkeuze kwam bij de start. "Het was een mentale tik toen ik zag dat ik de enige was op deze schoenen. Ik kon niet meer wisselen, want ik had alleen dit type bij me."

Tijdens de race kwam de bevestiging dat hij voor andere schoenen had moeten kiezen. "Het voelde niet goed. Ik stuiterde over de weg en was bang dat ik zou vallen als ik iemand me raakte. Ondertussen keek ik ook in de kopgroep om me heen. Iedereen had voor de oude vertrouwde schoenen gekozen, behalve ik."

Het WK-podium van de marathon met Bashir Abdi (brons), Tamirat Tola (goud) en Mosinet Geremew (zilver). Het WK-podium van de marathon met Bashir Abdi (brons), Tamirat Tola (goud) en Mosinet Geremew (zilver). Foto: ANP

'Ik heb meer fouten gemaakt'

Het waren volgens de 33-jarige Nageeye, die vooraf gezien werd als kanshebber op goud, niet alleen de schoenen die ervoor zorgden dat hij de verwachtingen niet waarmaakte.

"Ik heb meer fouten gemaakt, en dat terwijl ik zo ervaren ben. Hoe kan ik zo dom zijn? Ik liet een gat vallen, dat had niet mogen gebeuren. En op het laatst dacht ik dat we 41 kilometer hadden gelopen, maar het bleken er 40 te zijn."

Vlak daarna stapte Nageeye uit de marathon, die gewonnen werd door de Ethiopiër Tamirat Tola. De Nederlander, vorig jaar nog winnaar van olympisch zilver, lag op dat moment op koers voor een klassering in de top tien, maar dat kon hem niet schelen.

"Ik kwam steeds dichter bij de achtervolgende groep, maar het was net niet genoeg. Toen ik dat besefte, was mijn strijdlust weg. Toen voelde ik meteen mijn bovenbenen vollopen. Ik verkrampte. Het was klaar."

Spijt van het uitstappen heeft Nageeye niet. "Ik had hier nog zesde, zevende of achtste kunnen worden, maar dat maakt me niet uit. Als je drie maanden gaat slapen met de gedachte dat je een WK-medaille gaat pakken, dan is een zesde plaats gewoon heel slecht. Dan spaar ik liever mijn lichaam waardoor ik minder rust hoeft te nemen voor de volgende marathon."

Top 6 marathon WK in Eugene 1. Tamirat Tol (Ethiopië) - 2:05.36

2. Mosinet Geremew (Ethiopië) - 2:06.44

3. Bashir Abdi (België) - 2:06.48

4. Cameron Levins (Canada) - 2:07.09

5. Geoffrey Kamworor (Kenia) - 2:07.14

6. Seifu Tura Adiwak (Ethiopië) - 2:07.17