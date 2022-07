De marathon op de WK atletiek in Eugene is voor Abdi Nageeye uitgelopen op een grote teleurstelling. De houder van het Nederlands record stapte zondag vlak voor de finish uit de wedstrijd. Op dat moment leek hij op weg naar een plek in de top tien, maar een medaille was uit zicht.

De overwinning ging naar Tamirat Tola. De dertigjarige Ethiopiër liep met 2.05.36 een kampioenschapsrecord. De Keniaan Abel Kirui was in 2009 bij de WK in Berlijn ruim een minuut langzamer (2.06.54).

Achter Tola, die vorig jaar in een parcoursrecord de marathon van Amsterdam op zijn naam schreef, finishte zijn landgenoot Mosinet Geremew als tweede (2.06.44). De Belg Bashir Abdi, die een trainingsmaat is van Nageeye, kwam vier seconden later als derde over de streep.

Nageeye kon zich nooit echt mengen in de strijd om de medailles. Bij het ingaan van de laatste 3 kilometer lag de geboren Somaliër rond de achtste plaats, maar daarna zat hij er fysiek zo doorheen dat hij besloot op te geven.

Een balende Abdi Nageeye kort na zijn uitvalbeurt. Een balende Abdi Nageeye kort na zijn uitvalbeurt. Foto: ANP

Nageeye moet passen na aanval Tola

Nageeye begon met hoge verwachtingen aan de marathon in het Amerikaanse Eugene. Eerder dit jaar won hij de marathon van Rotterdam, in een Nederlands record van 2.04.56 uur. Bij de Spelen in Tokio stuntte de 33-jarige Nageeye door zilver te pakken achter de Keniaan Eliud Kipchoge.

In Tokio bleef Nageeye constant bij de favorieten, totdat de voorste groep met nog zo'n 10 kilometer te gaan uiteenspatte na een versnelling van Tola. De Ethiopiër sloeg snel een groot gat en liep onbedreigd naar de overwinning.

Nageeye moest passen en kon ook niet aanhaken bij een achtervolgende groep. In de slotfase leek hij aanvankelijk het gat wat te verkleinen, maar daarna stortte hij helemaal in en stapte hij uit de wedstrijd.

Olympisch kampioen Kipchoge liet de strijd om de wereldtitel schieten omdat hij zich richt op de marathon van Berlijn later dit jaar. Titelverdediger Lelisa Desisa deed wel mee, maar moest al snel lossen.