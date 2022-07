Jessica Schilder kan maar moeilijk geloven dat ze brons heeft veroverd op de WK atletiek in Eugene. De 23-jarige Volendamse werd in de nacht van zaterdag op zondag de eerste Nederlandse vrouw ooit met een WK-medaille bij het kogelstoten.

"Iemand moet de eerste zijn", zei Schilder kort na haar historische prestatie in het Hayward Field Stadium. "Ik hoop dat ik een voorbeeld ben voor anderen. Er komen veel meer goede Nederlandse vrouwen aan in het kogelstoten."

Schilder had niet verwacht dat ze nu al een WK-medaille zou pakken, ook al is ze dit jaar bezig aan een sensationele opmars. In maart pakte ze - in een minder sterk deelnemersveld dan in Eugene - brons bij de WK indoor in Belgrado en ze scherpte meermaals het Nederlands record aan.

Ook in de finale zaterdagavond (lokale tijd) in het Hayward Field Stadium verbeterde Schilder haar eigen Nederlands record. Ze kwam tot twee keer toe tot 19,77, een afstand waarvan ze niet had gedacht dat het goed genoeg was voor een plak.

"Ik verwachtte dat de nummer één, twee en drie verder dan 20 meter zouden gooien. Dit brons is daarom ook voor mij een verrassing. Maar dat maakt me niet minder blij."

'Het is vervelend voor Sarah'

Schilder beleefde spannende momenten tijdens de finale. Ze stond snel derde met 19,77 en moest vervolgens steeds afwachten of een concurrente daar nog overheen ging. "Ik durfde steeds te kijken, maar bij iedere poging verloor ik wel drie liter vocht door de spanning. En mijn hartslag schoot omhoog."

Met de Canadese Sarah Mitton was er een vrouw die de 19,77 van Schilder evenaarde, maar doordat de Nederlandse tot twee keer toe die afstand gooide, bleef zij derde.

"Sarah en ik zijn goede vriendinnen. Dat zij ook 19,77 stootte is bizar. Voor haar is het vervelend dat het niet genoeg was voor een medaille. En ik ben opgelucht."

Eindstand kogelstoten WK atletiek 1. Chase Ealey (VS) - 20,42

2. Gong Lijiao (China) - 20,39

3. Jessica Schilder (Nederland) - 19,77

4. Sarah Mitton (Canada) - 19,77

5. Auriol Dongmo (Portugal) - 19,62

6. Song Jiayuan (China) - 19,57

7. Maddison-Lee Wesche (Nieuw-Zeeland) - 19,50

8. Jessica Woodard (VS) - 18,67

'Het moet nog tot me doordringen'

Het brons van Schilder geeft hoop op meer richting de EK volgende maand in München. Ook omdat de nummer één en twee - de Amerikaanse Chase Ealey en de Chinese Gong Lijiao - niet uit Europa komen.

"Maar je hebt de Portugese Auriol Dongmo nog", benadrukte Schilder. "Die is niet voor niets wereldkampioen indoor geworden. En er is altijd iemand met een uitschieter. Nee, het wordt niet makkelijk op de EK."

Ondanks brons op de WK indoor en outdoor voelt Schilder zich ook nog geen wereldtopper. "Misschien dat dat besef morgen wel komt. Ja, ik ben de nummer drie van de wereld, maar dat moet nog even tot me doordringen."