De Amerikaan Fred Kerley heeft in de nacht van zaterdag op zondag goud veroverd op de 100 meter bij de WK atletiek in Eugene. Met zilver voor Marvin Bracy en brons voor Trayvon Bromell was er een geheel Amerikaans podium op het koningsnummer.

Kerley onttroonde zijn landgenoot Christian Coleman, die de vierde Amerikaan was in de finale. De wereldkampioen van 2019 in Doha stelde teleur met een zesde plaats in 10,01.

De 27-jarige Kerley liep 9,86 en was net iets sneller dan Bracy en Bromell, die allebei 19,88 klokten. Op basis van twee duizendsten eindigde Bracy als tweede. De Jamaicaan Oblique Seville was op de vierde plek de eerste sprinter die niet van Amerikaanse afkomst is.

Olympisch kampioen Marcell Jacobs ontbrak in de finale. De Italiaan trok zich vlak voor de halve finales eerder op de dag terug vanwege een dijbeenblessure.

Eindstand 100 meter WK atletiek 1. Fred Kerley (VS) - 9,86

2. Marvin Bracy (VS) - 9,88

3. Trayvon Bromell (VS) - 9,88

4. Oblique Seville (Jamaica) - 9,97

5. Akani Simbine (Zuid-Afrika) - 10,01

6. Christian Coleman (VS) - 10,01

7. Abdul Hakim Sani Brown (Japan) - 10,06

8. Aaron Brown (Canada) - 10,07

Het moment dat Fred Kerley als winnaar over de finish komt. Foto: Getty Images

Kerley blijft ver verwijderd van wereldrecord

Kerley gold als favoriet voor de titel, gezien zijn 9,76 die hij eerder dit jaar liep in Hayward Field Stadium in Eugene. Hij maakte die verwachtingen waar, al is 9,86 geen snelle tijd voor een WK-finale. In de series in de ochtendsessie was Kerley met 9,79 veel sneller. Het wereldrecord staat als sinds 2009 op naam van Usain Bolt met 9,58. Een tijd waar de huidige generatie sprinters vooralsnog niet in de buurt komt.

Het publiek in het stadion reageerde uitzinnig toen Kerley als eerste over de meet kwam, vlak voor Bracy en Bromell.

De Amerikanen domineren al langer op de 100 meter. Kerley is de derde sprinter op rij uit de VS die wereldkampioen wordt. Voor Coleman in 2019 was Justin Gatlin in 2017 de snelste op de WK in Londen, waarmee hij een einde maakte aan de hegemonie van Bolt.