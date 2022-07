Jessica Schilder heeft in de nacht van zaterdag op zondag voor een stunt gezorgd door brons te pakken bij de WK atletiek in Eugene. De Volendamse is de eerste Nederlandse vrouw ooit met een WK-medaille bij het kogelstoten.

De 23-jarige Schilder was in de eindstrijd niet meer dan een outsider voor een plak. Met een afstand van 19,77, die ze twee keer stootte in de finale, eindigde ze verrassend als derde. De Canadase Sarah Mitton stootte ook 19,77, maar haar op een na beste afstand was veel minder ver (19,18) en dat gaf de doorslag.

Het goud was voor de Amerikaanse Chase Ealey, die 20,42 stootte, en de Chinese olympisch kampioen Lijiao Gong pakte met 20,39 brons. Met 19,77 verbeterde Schilder ook nog eens haar Nederlands record van 19,69, dat nog maar een maand stond.

Het brons is van Schilder is niet de eerste Nederlandse kogelstootmedaille op een WK, die sinds 1983 gehouden worden. Bij de mannen was het al twee keer raak. Rutger Smith pakte in 2005 zilver en 2007 was hij goed voor brons.

Eindstand kogelstoten WK atletiek 1. Chase Ealey (VS) - 20,42

2. Lijiao Gong (China) - 20,39

3. Jessica Schilder (Nederland) - 19,77

4. Sarah Mitton (Canada) - 19,77

5. Auriol Dongma (Portugal) - 19,62

6. Jiayuan Song (China) - 19.57

7. Maddison-Lee Wesche (Nieuw-Zeeland) - 19,50

8. Jessica Woodard (VS) - 18,67

Schilder maakt sensationele ontwikkeling door

De verassende bronzen plak past in het jaar van Schilder, die een sensationele ontwikkeling doormaakt. Op de Spelen vorig jaar in Tokio kwam ze niet eens door de kwalificatie, waarna ze verhuisde naar Papendal om onder betere omstandigheden te kunnen trainen.

Op de WK indoor in maart in Belgrado veroverde Schilder ook al brons, maar toen in een veel minder sterk deelnemersveld. Vervolgens verbeterde ze meermaals het Nederlands record en met de derde plek zaterdagavond (lokale tijd) in Eugene kwam het voorlopige hoogtepunt uit haar carrière.

In totaal staat de Nederlandse ploeg nu op twee plakken in Eugene. Vrijdag veroverde de estafetteploeg zilver op de 4x400 meter mixed. De WK duurt nog tot en met zondag 24 juli.