Op de derde dag van de WK atletiek in Eugene begint Anouk Vetter haar jacht op een meerkampmedaille, terwijl Nederland met Emma Oosterwegel nog een troef heeft. Op de marathon behoort Abdi Nageeye zondag tot de favorieten voor goud.

Vetter behoort al jaren tot de beste internationale meerkamptop en ook in Eugene wil ze hoge ogen gooien. In 2016 beleefde de geboren Amsterdamse haar doorbraak met de Europese titel, gevolgd door WK-brons in 2017 en olympisch zilver vorig jaar in Tokio. Oosterwegel verraste in Tokio door brons te pakken.

Het olympisch goud ging naar de Belgische Nafissatou Thiam en ook in Eugene is zij de torenhoge favoriet voor de wereldtitel.

Of er weer Nederlandse meerkampmedailles komen, weten we maandag pas. Dan staan de laatste drie onderdelen op het programma. De zevenkamp begint zondag met de 100 meter horden, hoogspringen, kogelstoten en de 200 meter.

Nageeye gaat voor winst op marathon

Op de marathon, die vanwege de hitte in Eugene al om 06.15 uur begint (15.15 uur Nederlandse tijd) wil Nageeye zijn successen van 2021 en 2022 een vervolg geven. De 33-jarige Nederlander, met Somalische roots, won vorig jaar zilver op de olympische marathon en in april was hij de eerste Nederlandse winnaar ooit in Rotterdam. Nageeye heeft wel flinke concurrentie. De Keniaanse wereldkampioen Eliud Kipchoge is de enige wereldtopper die niet van start gaat in Eugene.

Op de 400 meter loopt Liemarvin Bonevacia in de series en dat mag geen probleem zijn. Op de Spelen kwam hij tot de finale. Bij de vrouwen heeft Nederland twee troeven in de series van de 400 meter: Lieke Klaver en Eveline Saalberg.

Nick Smidt en Ramsey Angela komen op de 400 meter horden in actie in de halve finales. Het zou een stunt zijn als een van de twee de eindstrijd haalt.

Programma zondag 17 juli

15.15 uur: Marathon mannen (Abdi Nageeye)

19.35 uur: Meerkamp vrouwen, 100 meter horden (Anouk Vetter en Emma Oosterwegel)

20.05 uur: 400 meter mannen, series (Liemarvin Bonevacia)

20.35 uur: Meerkamp vrouwen, hoogspringen (Anouk Vetter en Emma Oosterwegel)

21.00 uur: 400 meter vrouwen, series (Lieke Klaver en Eveline Saalberg)

22.00 uur: 10.000 meter mannen, finale

22.45 uur: Meerkamp vrouwen, kogelstoten (Anouk Vetter en Emma Oosterwegel)

2.05 uur: 110 meter horden mannen, halve finales

2.05 uur: Discuswerpen mannen, kwalificatiegroep A

2.25 uur: Polsstokhoogspringen vrouwen, finale

2.33 uur: 100 meter vrouwen, halve finales

3.03 uur: 400 meter horden, halve finales (Nick Smidt en Ramsey Angela)

3.27 uur: Kogelstoten mannen, finale

3.30 uur: Discuswerpen mannen, kwalificatiegroep B

3.38 uur: Meerkamp vrouwen, 200 meter (Anouk Vetter en Emma Oosterwegel)

4.00 uur: 1.500 meter mannen, halve finales

4.30 uur: 110 meter horden mannen, finale

4.50 uur: 100 meter vrouwen, finale