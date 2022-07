Ramsey Angela en Nick Smidt hebben zich zaterdag gekwalificeerd voor de halve finales van de 400 meter horden bij de WK in Eugene. De Nederlandse atleten eindigden in de series bij de eerste vier van hun heats en dat was voldoende om door te gaan.

Angela liep in zijn serie naar de tweede plaats in 49,62. Hij gaf wel een seconde toe op de Amerikaan Khallifah Rosser, die 48,62 klokte. Smidt finishte in zijn heat als vierde, achter de Braziliaanse winnaar Alison Dos Santos (49,41).

Karsten Warholm plaatste zich ook voor de halve finales door zijn heat te winnen in 49,34. De 29-jarige Noor is titelverdediger, olympisch kampioen en wereldrecordhouder, maar de vraag is of hij in Eugene zijn status kan waarmaken.

Warholm liep in aanloop naar de WK een blessure op, waardoor het onzeker was of hij fit en scherp aan de start kon verschijnen.

Ramsey Angela finishte als tweede in zijn heat. Ramsey Angela finishte als tweede in zijn heat. Foto: ANP

Smidt kwam in Doha niet door series

De halve finales van de 400 meter horden staan in de nacht van zondag op maandag (Nederlandse tijd) op het programma en de eindstrijd is in de nacht van dinsdag op woensdag.

De 25-jarige Smidt debuteerde drie jaar geleden op een WK, maar toen kwam hij in Doha niet door de series. Op de Spelen vorig jaar in Tokio was de halve finale het eindstation. De 22-jarige Angela excelleerde in Tokio door met de estafettemannen zilver te pakken op de 4x400 meter. Het is voor het eerst dat de Rotterdammer op een mondiaal toernooi in actie komt op de 400 meter horden.

Bij de vrouwen heeft Nederland met Femke Bol een wereldtopper op de 400 meter horden. Vorig jaar pakte ze olympisch brons en in Eugene gaat ze voor haar eerste WK-medaille.