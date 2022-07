Sifan Hassan liep zaterdag voor haar gevoel een ideale race op de 10.000 meter bij de WK in Eugene, tot de laatste 200 meter. De 29-jarige Nederlandse ging in de fout waardoor het geen medaille, maar een vierde plaats werd.

"Het laatste stuk heb ik dom gelopen", aldus Hassan, die na het WK-goud in 2019 en het olympisch goud in 2021 de wereldtitel aan de Ethiopische Letesenbet Gidey moest laten. Ook de Keniaanse vrouwen Hellen Obiri (zilver) en Margaret Kipkemboi (brons) waren in de eindsprint net iets sneller dan de titelverdediger.

Hassan ging de sprint vroeg aan, omdat ze overmoedig werd door de laatste 5 kilometer. "Na een slechte start voelde ik me per ronde beter worden. Ik ging steeds lekkerder ademhalen en kon tussen andere lopers mijn krachten sparen."

"Ik liep slim, maar de laatste 200 meter ging ik in de fout. Ik had moeten wachten tot de laatste 100 meter, maar in de bocht versnelde ik al in baan drie. Dat kostte veel energie en dat brak me op. Ik pakte het totaal verkeerd aan."

Uitslag 10.000 meter WK atletiek 1. Letesenbet Gidey (Ethiopië) - 30.09,94

2. Hellen Obiri (Kenia) - 30.10,02

3. Margaret Kipkemboi (Kenia) - 30.10,07

4. Sifan Hassan (Nederland) - 30.10,56

5. Rahel Daniel (Eritrea) - 30.12,15

De finish van de 10.000 meter. De finish van de 10.000 meter. Foto: Getty Images

'Ik kan niet rusten en goud pakken'

Uiteraard baalde Hassan van haar fout en het mislopen van een medaille, maar ze kon het - in tegenstelling eerdere toernooien - snel een plek geven. De tweevoudig wereldkampioene temperde in de aanloop naar de WK al het optimisme omdat ze minder hard had getraind dan in eerdere jaren. Hassan koos voor rust en vakantie.

"Ik kan geen twee dingen tegelijkertijd. Nee, ik kan niet rusten én goud pakken. Dat zou magie zijn. Maar goed, dat is wel mijn beslissing geweest en dus moet en kan ik dit accepteren. Gezien mijn voorbereiding was dit al een fantastische race."

"Ik dacht: wauw, ik kan vrouwen bijhouden die wél een heel jaar getraind hebben. Het ging te goed, waardoor ik toch nog een fout maakte. Vorig jaar had ik vanuit de bocht wel naar winst kunnen sprinten, maar nu niet. Daar heb ik niet hard genoeg voor getraind."

Hassan krijgt op deze WK een kans om zich revancheren voor de vierde plaats. Ze komt nog in actie op de 5.000 meter, de afstand waarop ze eveneens regerend olympisch kampioene is. Woensdag loopt Hassan in de series en in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) is de finale.