Dat de Nederlandse hockeysters zondagavond in de WK-finale tegenover Argentinië staan is voor weinigen een verrassing, maar de route daarnaartoe zorgt wel degelijk voor verbazing. Geen flitsend spel, maar overwinningen op wilskracht typeren de fase waarin de regerend olympisch, wereld- en Europees kampioen zich momenteel bevindt.

"Ik ben heel trots op hoe we weer gevochten hebben", was de eerste zin van Lidewij Welten in haar terugblik op het met 1-0 gewonnen halvefinaleduel met Australië, kenmerkend voor de huidige situatie van de hockeysters.

Nederland moest in het Estadi Olímpic de Terrassa diep gaan tegen Australië, dat zich massaal terugtrok en de ruimtes klein hield. Een rake strafcorner van Frédérique Matla zorgde aan het einde van het derde kwart voor een zucht van opluchting.

Het was niet de eerste zwaarbevochten zege van Oranje op het toernooi dat voor Nederland begon met drie groepsduels en een kwartfinale in eigen land. In geen van die vier duels hield de ploeg van bondscoach Jamilon Mülders de nul en alleen tegen Ierland werd de score serieus opgevoerd.

"Ik vind het juist heel gaaf dat we de afgelopen weken met onze vechtlust een andere kant van onszelf hebben laten zien", reageert Welten, die zich na twee keer zilver en één keer goud met Oranje opmaakt voor haar vierde WK-finale.

De weg van Nederland naar de WK-finale Groepsfase: 5-1 tegen Ierland

Groepsfase: 3-1 tegen Duitsland

Groepsfase: 3-1 tegen Chili

Kwartfinale: 2-1 tegen België

Halve finale: 1-0 tegen Australië

Welten refereert aan moeizame, maar gouden Spelen

Welten is met haar 32 jaar en tientallen prijzen op haar erelijst een van de routiniers in Oranje. Ze wordt mede door die schat aan ervaring niet zenuwachtig van het mindere spel. Iets wat ze over probeert te brengen op minder ervaren speelsters als Freeke Moes, Renée van Laarhoven en Sabine Plönissen.

"Ik heb weleens gerefereerd aan de Spelen van 2012, waarop we ook niet altijd goed speelden", zei Welten over het toernooi waarop Nederland goud veroverde. "Ondanks het mindere spel wonnen we alles net, onder meer door onze succesvolle strafcorner en enorme vechtlust."

"Het woord 'vechten' is zeker iets dat de laatste dagen binnen het team valt", beaamt Moes, die voor het eerst met Oranje op een eindtoernooi staat. "Maar het is naar mijn mening wel iets dat er altijd al in heeft gezeten."

"De standaard ligt op het gebied van hard werken altijd heel hoog, dat zit wel goed bij ons", verzekert de 23-jarige Moes. "En ook als die standaard goed is, kan het gebeuren dat het spel niet helemaal lekker loopt. Zoals we dit toernooi af en toe zien."

Freeke Moes naast bondscoach Jamilon Mülders. Freeke Moes naast bondscoach Jamilon Mülders. Foto: ANP

'Je kunt er veel van vinden, maar je moet het accepteren'

Naast de stugge Argentijnse vrouwen, de druk als favoriet en het mindere eigen spel kunnen ook de weersomstandigheden een rol kunnen spelen in Oranjes jacht op het derde WK-goud op rij. Rond de eerste afslag is het nog bijna 30 graden Celsius.

Weersomstandigheden waar Argentinië, dat het hele toernooi in Terrassa speelt, al aan gewend is. "Je kunt er heel veel van vinden, maar uiteindelijk moet je het gewoon accepteren", zegt Welten. "We moeten gewoon nog één keer knallen."

"Eigenlijk hebben we het hier niet eens over de warmte", voegt Moes daaraan toe. "Het is eenmaal zo en wij focussen ons op constant hard werken. Daar spreken we elkaar ook steeds op aan en ik moet zeggen dat ik daar best goed op ga."

De finale tussen Nederland en Argentinië begint zondag om 21.30 uur. Van de laatste zes WK-finales verloor Nederland er drie, waarvan twee tegen Argentinië.

Laatste WK-finales 2018: Nederland-Ierland 6-0

2014: Nederland-Australië 2-0

2010: Nederland-Argentinië 1-3

2006: Nederland-Australië 3-1

2002: Nederland-Argentinië 1-1*

1998: Nederland-Australië 2-3

De WK-finale tussen Nederland en Argentinië is te volgen in een liveblog op NU.nl.