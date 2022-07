De Nederlandse hockeysters hebben zaterdag in het Spaanse Terrassa de finale van het WK bereikt. De ploeg van Jamilon Mülders boekte in de halve eindstrijd een 1-0-overwinning op Australië.

Frédérique Matla maakte vlak voor het einde van het derde kwart de enige treffer in het matig gevulde Estadi Olímpic de Terrassa. De aanvaller van Den Bosch sleepte een strafcorner overtuigend tegen de plank.

Na het openingsdoelpunt van Matla kwam Nederland nauwelijks in de problemen, waardoor de regerend olympisch, wereld- en Europees kampioen voor de zevende keer op rij in de WK-finale staat. Bij de laatste twee edities veroverde Nederland goud.

Van de laatste zes WK-finales won Nederland er drie, waarvan één in het stadion van ADO Den Haag (in 2014). Dit jaar werkte Nederland tot en met de kwartfinale alle duels op eigen bodem af, maar worden de halve finales en finale in Spanje gespeeld.

De formatie van Mülders speelt zondag in de eindstrijd tegen Argentinië of Duitsland. De halve finale tussen die twee landen wordt later op zaterdag gespeeld in Terrassa.

Nederland had het lastig tegen het stug verdedigende Australië. Nederland had het lastig tegen het stug verdedigende Australië. Foto: ANP

Jansen dicht bij openingstreffer

De wedstrijd tussen Nederland en Australië was een herhaling van de halve finale van vier jaar geleden. Dat duel leverde een zenuwslopende strijd op, die na een 1-1-gelijkspel in de reguliere speeltijd op shout-outs in het voordeel van Nederland werd beslist.

Ook deze editie van Nederland-Australië leverde een gelijkopgaande strijd op. In de eerste twee kwarten had Nederland het balbezit, maar waren de kansen schaars. Felice Albers en Lidewij Welten zorgden met dribbels over de achterlijn voor gevaar, maar beide aanvallers vonden geen ploeggenoot voor het doel.

De beste doelpoging in de eerste twee kwarten kwam van de stick van strafcornerspecialist Yibbi Jansen. De speelster van SCHC zocht aan het einde van het tweede kwart de rechterhoek, waar haar poging door de Australische lijnstop Renee Taylor werd verwerkt.

Frédérique Matla maakte de winnende treffer. Frédérique Matla maakte de winnende treffer. Foto: ANP

Matla maakt bevrijdende doelpunt

Na rust was het spelbeeld onveranderd en bleef Nederland op het openingsdoelpunt jagen. De titelverdediger kreeg in de openingsfase maar liefst vijf strafcorners op rij, maar de corner loopt al het hele toernooi niet vlekkeloos en daar kwam in de eerste pogingen geen verandering in.

Bij de elfde strafcorner was het alsnog raak. Matla sleepte met succes binnen en zorgde voor het tweede tegendoelpunt voor Australië op dit WK. Voor Matla was het haar derde treffer dit toernooi, na twee verzilverde strafballen in de poulefase.

Met nog een minuut te spelen kreeg Australië een strafcorner om alsnog de gelijkmaker aan te tekenen, maar Taylor slaagde er mede door goed uitlopen van Welten niet in om keeper Anne Veenendaal te passeren.