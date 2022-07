Na het zilver op de Olympische Spelen en winst in Rotterdam weet Abdi Nageeye dat hij zondag in Eugene tot de favorieten behoort op de marathon. De 33-jarige Nederlander vormt een hecht team met zijn Belgische maatje Bashir Abdi en samen willen ze geschiedenis schrijven.

"Het wordt in Eugene de Abdi's tegen de rest van de wereld", zei Bashir Abdi vorige week in Belgische media. Nageeye kan zich daar wel in vinden.

"De Ethiopiërs zijn met ons bezig. En de Kenianen ook. Ze willen de marathon hard maken en ons een lesje leren", vertelt Nageeye, die vol vertrouwen is. "Iedereen mag doen wat hij wil, laat het maar komen. Ik ben er klaar voor."

Het is elf maanden geleden dat de vrienden Nageeye en Abdi, die beiden 33 jaar zijn en als kind uit hun vaderland Somalië zijn gevlucht, met zilver en brons op het olympische podium stonden. Abdi leek het in de laatste meters niet te redden, tot hij aangemoedigd door Nageeye alsnog kon versnellen.

Alleen de Keniaanse wereldrecordhouder Eliud Kipchoge was op de Spelen sneller dan de 'Abdi's', maar hij is er Eugene niet bij. "Van de wereldtoppers is Kipchoge de enige die ontbreekt", zegt Nageeye. "Het veld is echt sterk en daarom is het zo fijn dat ik een team kan vormen met Bashir. Als we achterin lopen, raken ze in paniek. En als we voorop lopen ook. Ze letten op ons."

Het olympische podium: Abdi Nageeye (zilver), Eliud Kipchoge (goud) en Bashir Abdi (brons) Het olympische podium: Abdi Nageeye (zilver), Eliud Kipchoge (goud) en Bashir Abdi (brons) Foto: Getty Images

'Iets moois vertellen aan mijn kleinkinderen'

Nageeye bereidde zich deels met Bashir voor op de wereldtitelstrijd. Ze trainden wekenlang samen in Somalië voor - zoals Nageeye het noemt - een unieke kans op een uniek WK.

"Het is een lange weg geweest om aansluiting te krijgen met de top. Nu ben ik in de gelegenheid om een medaille te pakken op het eerste WK in de Verenigde Staten ooit. Dat is iets bijzonders. Als het lukt, heb ik later iets moois te vertellen aan mijn kleinkinderen."

Dat Nageeye meer geld had kunnen verdienen door een stadsmarathon te lopen, maakt hem niet uit. "Aan het einde van mijn carrière wil ik geen spijt hebben. Een kans op een WK-medaille mag ik niet laten schieten."

Bashir Abdi en Abdi Nageeye na de marathon van Rotterdam. Bashir Abdi en Abdi Nageeye na de marathon van Rotterdam. Foto: ANP

'Ik ben keihard gestraft in New York'

Het wordt voor Nageeye, die negen jaar geleden stopte als baanatleet, zijn eerste titeltoernooi waarbij hij als een van de topfavorieten aan de start staat bij de marathon. Dat zorgt voor druk. "Ja, ik voel dat er iets van me wordt verwacht. En meestal ben ik dan niet op mijn best."

Nageeye trekt de vergelijking met de marathon van New York in november vorig jaar. Hij ging voor winst in de Amerikaanse miljoenenstad, maar stelde teleur met de vijfde plaats. "Ik dacht: ik ga het even doen en daar ben ik keihard voor gestraft. Ik was niet scherp."

In Rotterdam ging het al anders voor Nageeye en dat moet in Eugene weer. "Ik heb geleerd van New York. Ik heb nu steeds in mijn hoofd: alles wat ik doe moet perfect volgens schema gaan. Twintig minuten rekken moet goed zijn, niet met halve aandacht. Elke training moet top zijn en het middagdutje mag ik niet overslaan. Alleen als alles in de voorbereiding perfect is, sta ik ook perfect aan de start."

De marathon in Eugene begint vanwege de warmte zondag al om 6.15 uur 's ochtends. In Nederland is het dan 15.15 uur.