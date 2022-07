De Nederlandse estafetteploeg is blij met het WK-zilver op de 4x400 meter mixed in de nacht van vrijdag op zaterdag (Nederlandse tijd), maar van ontlading is geen sprake. Het gevoel bij het viertal is dat er nog veel meer mogelijk is dit toernooi in Eugene.

"Ik ben echt blij", zei slotloopster Femke Bol, die in een knappe eindsprint net te tekort kwam voor goud. "Maar ik denk dat we rustiger zijn omdat we over een paar dagen allemaal weer moeten lopen. Ik moet kalm blijven, want ik wil meer dit WK. Niet te veel emoties."

Het contrast is groot met de zilveren 4x400 meterrace van de mannen in 2021 bij de Olympische Spelen in Tokio. Toen vlogen de Nederlandse atleten elkaar om de hals en renden ze in de euforie alle kanten op. Een jaar later later in het Hayward Field Stadium waren Lieke Klaver, Liemarvin Bonevacia en Tony van Diepen ook blij, maar niet door het dolle heen.

"In Tokio was het toernooi klaar, nu moet het voor mijn gevoel nog beginnen", verklaarde Klaver. "En misschien komt het ook een beetje door de vermoeidheid. Maar echt, we zijn trots op dit zilver."

'Ik had kippenvel over mijn hele lichaam'

Lange tijd leek brons het hoogst haalbare voor Nederlandse, omdat de Dominicaanse Republiek en de Verenigde Staten een flinke voorsprong hadden. In de laatste 100 meter gooide Bol er toch nog een knappe versnelling uit, waarbij ze 0,08 seconde tekort kwam voor goud.

"Op het laatste stuk voelde ik me heel goed", zei Bol. "Ik dacht: wauw, ik ga Amerika voorbij. Ik dacht zelfs even dat ik de Dominicaanse Republiek kon hebben. Helaas, was dat niet zo. Maar zilver is superknap. We hebben een topteam."

Klaver sloot zich daarbij aan en was vol ongeloof over haar splittijd van 49,32. "Vanmorgen in de series liep ook al een 49'er. Ik had daarna kippenvel over mijn hele lichaam, want het is een droom om zo snel te lopen. Dat wil ik nog een keer. Ik heb nu al zin in de volgende race."

Klaver en Bol komen op de slotdag van de WK, op zondag 24 juli, nog een keer in actie op de estafette. Ze lopen dan met de vrouwen de 4x400 meter, terwijl Bonevacia en Van Diepen met de mannen de 4x400 meter wacht. Bol is individueel ook medaillekandidaat op de 400 meter horden.

Eindstand 4x400 meter mixed 1. Dominicaanse Republiek - 3.09,82

2. Nederland - 3.09,90

3. Verenigde Staten - 3.10,16

4. Polen - 3.12,31

5. Jamaica - 3.12,71

6. Nigeria - 3.16,21

7. Italië - 3.16,45

8. Ierland 3.16,86