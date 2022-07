De Nederlandse estafetteploeg heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag bij de WK in het Amerikaanse Eugene zilver veroverd op de 4x400 meter mixed. Femke Bol kwam in een knappe eindsprint net tekort om het oranje viertal goud te bezorgen.

De wereldtitel was voor de Dominicaanse Republiek, dat 0,08 seconde sneller was dan Nederland. Naast Bol bestond de Nederlandse ploeg uit Liemarvin Bonevacia, Lieke Klaver en Tony van Diepen.

