De Nederlandse estafetteploeg heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag bij de WK in het Amerikaanse Eugene zilver veroverd op de 4x400 meter mixed. Femke Bol kwam in een knappe eindsprint net tekort om het oranje viertal goud te bezorgen.

De wereldtitel was voor de Dominicaanse Republiek in 3.09,82, dat 0,08 seconde sneller was dan Nederland (3.09,90) en de Verenigde Staten (3.10,16) pakten brons.

De 22-jarige Bol ging in de laatste meters de Amerikaanse slotloopster Kennedy Simon voorbij, waarna ze de Dominicaanse Fiordaliza Cofil net niet meer kon inhalen. Naast Bol bestond de Nederlandse ploeg uit Liemarvin Bonevacia, Lieke Klaver en Tony van Diepen.

De Nederlandse atletiek vierde al eerder internationaal succes op de 4x400 meter. De mannenploeg veroverde vorig jaar zelfs zilver op de Olympische Spelen van Tokio en won ook de World Relays en de Europese kampioenschappen indoor.

Brons leek maximaal haalbare

Op het betrekkelijk nieuwe onderdeel gemengde estafette was er nog geen medaille behaald. Bonevacia, Klaver, Bol en Ramsey Angela eindigden vorig jaar op de Spelen als vierde, waarna het in Eugene dus wel raak was met zilver.

In de finale in Stadion Hayward Field leek de derde plek het maximaal haalbare. De Dominicaanse Republiek en de Verenigde Staten namen meteen afstand van de rest van het veld. Bonevacia, Klaver en Van Diepen slaagden er niet in om die twee ploegen bij te houden.

Ook slotloopster Bol leek niet dichterbij te komen, maar op de laatste 100 meter versnelde ze. De fraaie eindsprint bleek uiteindelijk net niet genoeg voor goud, maar met zilver was het Nederlandse viertal al meer dan tevreden.

Het is de tweede estafettemedaille ooit van Nederland op een WK, na het brons van de mannen bij de 4x100 meter in Parijs in 2003.

Eindstand 4x400 meter mixed 1. Dominicaanse Republiek - 3.09,82

2. Nederland - 3.09,90

3. Verenigde Staten - 3.10,16

4. Polen - 3.12,31

5. Jamaica - 3.12,71

6. Nigeria - 3.16,21

7. Italië - 3.16,45

8. Ierland 3.16,86