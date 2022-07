Kogelstootster Jessica Schilder dankt haar finaleplaats bij de WK atletiek in Eugene deels aan haar concurrenten. De Nederlandse was vrijdag gespannen voor de kwalificatie, maar die spanning verdween doordat andere atleten op haar inpraatten.

"Ik was niet relaxed", vertelt Schilder, die dit jaar een uitstekende ontwikkeling doormaakt. "Maar dat zegt niets in de kwalificatie. Zelfs wereldkampioenen kunnen eruit vliegen. Het is puur doorkomen en dat zat in mijn hoofd. Ik was enorm gespannen."

Het waren de Canadese Sarah Mitton en de Amerikaanse Chase Ealey die Schilder hielpen vlak voordat de kwalificatie begon in het Hayward Field Stadium. "Ik vroeg aan ze: 'Waarom zijn jullie zo rustig?' Ze zeiden dat ik op de WK stond om een reden. Ik moest genieten. Ze kregen me rustig en meteen stootte ik 19,16. Oftewel, meteen door naar de finale."

De hulp van Mitton en Ealey is opmerkelijk, omdat de twee concurrenten zijn van de 23-jarige Volendamse - ook in de finale die in de nacht van zaterdag op zondag om 3.25 uur (Nederlandse tijd) begint. "Ze zeiden al eerder tegen me: 'We zijn geen vijanden, we zijn vrienden.' Ik heb ze dit jaar bij de Diamond League leren kennen en sindsdien zijn we close. Bij het kogelstoten is heel de groep gezellig, iedereen leert van elkaar. Heel bijzonder."

Sarah Mitton plaatste zich ook voor de finale. Sarah Mitton plaatste zich ook voor de finale. Foto: Getty Images

'Ik ga vechten in de finale'

De finaleplaats op de WK past in het bijzondere seizoen 2022 van Schilder, die vorig jaar op de Olympisch Spelen werd uitgeschakeld in de kwalificatie. In maart 2022 pakte ze brons bij de WK indoor in Belgrado en in juni stootte ze een Nederlands record (19,68). In Eugene wil ze die lijn doortrekken.

"Het is leuk dat ik nu tot de top twaalf van de wereld behoor, maar dat is de ondergrens. Ik wil minimaal top acht in de finale."

Op papier lijkt er zelfs meer mogelijk, maar daar wil Schilder nog niet aan denken. Ze is al blij met haar ontwikkeling, die ze dankt aan haar verhuizing naar Papendal in september.

"Ik train nu onder geweldige omstandigheden, met een geweldig team. En met Gert Damkat heb ik een geweldige coach. Daardoor ben ik beter gaan presteren. En natuurlijk wil ik me dit jaar blijven verbeteren, maar het is nu al een heel mooi jaar geweest. Wie weet wat ik allemaal nog in mijn mars heb de komende jaren. Eerst ga ik hier in Eugene vechten in de finale en dan zie ik wel wat het wordt."