Jessica Schilder heeft zich in de nacht van vrijdag op zaterdag overtuigend geplaatst voor de finale van het kogelstoten bij de WK atletiek in het Amerikaanse Eugene. De twee andere Nederlandse vrouwen in de kwalificatie, Jorinde van Klinken en Benthe König, kwamen tekort.

De 23-jarige Schilder stootte de kogel bij haar eerste poging in Stadion Hayward Field naar 19,16 meter. Dat was genoeg voor de vereiste 18,90 meter voor een plek in de finale.

De finaleplaats van Schilder past in haar uitstekende seizoen. Nadat ze vorig jaar niet door de kwalificatie kwam op de Olympische Spelen in Tokio, pakte ze in maart brons bij de EK indoor in Belgrado en stootte ze in juni een Nederlands record (19,68).

De Volendamse is de eerste Nederlandse in de WK-finale van het kogelstoten sinds Melissa Boekelman in 2017 in Londen. De beste stoot in de kwalificatie kwam van de Chinese Gong Lijiao (19,51).

Jessica Schilder keek tevreden naar de concurrentie, terwijl ze al zeker was van een finaleplaats. Foto: ANP

WK nog niet voorbij voor Van Klinken

In de finale, die in de nacht van zaterdag op zondag om 3.25 uur (Nederlandse tijd) begint, komen twaalf vrouwen in actie.

Van Klinken werd zestiende in de kwalificatie met een afstand van 18,19 en König eindigde met 17,51 als twintigste.

Voor Van Klinken is de WK nog niet voorbij. Zij komt namelijk ook nog in actie bij het discuswerpen en dat is haar beste onderdeel. Op de WK in 2019 in Doha werd Van Klinken bij het discuswerpen uitgeschakeld in de kwalificatie.