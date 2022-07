Op de tweede dag van de WK atletiek in Eugene eindigde Sifan Hassan als vierde op de 10.000 meter en gaat Jessica Schilder voor een plek in de top acht. Zaterdag is ook de dag van het koningsnummer: de finale van de 100 meter.

Drie jaar geleden in Doha pakte Hassan met overmacht WK-goud op de 10.000 meter en was ze ook op de 5.000 meter de beste. Dit jaar greep ze op de 10.000 meter net naast een medaille. De 29-jarige Nederlandse eindigde als vierde, terwijl Letesenbet Gidey uit Ethiopië in 30.09,94 het goud pakte.

Jessica Schilder wacht zaterdag de finale bij het kogelstoten, nadat ze vrijdag indruk had gemaakt in de kwalificatie. De 22-jarige WK-debutante is in 2022 aan een opmars bezig met brons bij de WK indoor in maart en een Nederlands record in juni. In Eugene wil Schilder de top acht halen.

Bij de mannen gaan Nick Smidt en Ramsey Angela in de series van de 400 meter horden voor een plek in de halve finales.

Op de 100 meter zijn geen Nederlandse mannen actief bij deze WK. De Amerikaan Christian Coleman gaat voor titelprolongatie, nadat hij op de Olympische Spelen in Tokio ontbrak door een dopingschorsing.

Zaterdag 16 juli

19.30 uur: Hink-stap-springen vrouwen, kwalificatie

19.35 uur: 3.000 meter steeplechase vrouwen, series

20.10 uur: Hoogspringen vrouwen, kwalificatie

20.25 uur: 110 meter horden mannen, series

21.00 uur: Kogelslingeren mannen, finale

21.20 uur: 10.000 meter vrouwen, finale (Sifan Hassan)

22.20 uur: 400 meter horden mannen, series (Nick Smidt en Ramsey Angela)

2.10 uur: 100 meter vrouwen, series

3.00 uur: 100 meter mannen, halve finales

3.20 uur: Verspringen mannen, finale

3.25 uur: Kogelstoten vrouwen, finale (Jessica Schilder)

3.30 uur: 1.500 meter mannen, series

4.05 uur: 1.500 meter vrouwen, halve finales

4.50 uur: 100 meter mannen, finale