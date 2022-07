De Nederlandse honkballers hebben vrijdag de dertigste editie van de Honkbalweek Haarlem gewonnen. De ploeg van bondscoach Evert-Jan 't Hoen was in de finale met 6-1 te sterk voor Curaçao.

De eerste vijf punten van Oranje vielen allemaal in de vijfde inning. John Polonius, Delano Selassa, Roger Bernadina, Coco Balentien en Juremi Profar bereikten de thuisplaat.

In de zesde inning pakte Curaçao nog een punt, maar in de gelijkmakende slagbeurt vergrootte Sicnarf Loopstok de voorsprong van Nederland weer. De wedstrijden in Haarlem waren ingekort tot zeven in plaats van de gebruikelijke negen innings, omdat er dagelijks drie duels werden gespeeld in het Pim Mulierstadion.

Eerder deze week zag het er niet naar uit dat Nederland de Honkbalweek Haarlem zou gaan winnen. Het gastland leed in de groepsfase maar liefst drie nederlagen, tegen Curaçao (6-8), Japan (0-5) en de Verenigde Staten (0-10).

Oranje won wel van Italië (2-1) en Cuba (5-1), waardoor de ploeg zich maar net voor de halve finales wist te plaatsen. Daarin werd titelverdediger Japan (2-1) verrassend verslagen. In de strijd om de derde plek was de VS ook te sterk voor Japan (5-1).

De Honkbalweek Haarlem werd voor het eerst sinds 2018 weer georganiseerd. Het evenement vindt om het jaar plaats en ging in 2020 vanwege de coronacrisis niet door.