Het vertrouwen is enorm bij de Nederlandse formatie op de 4x400 meter mixed estafette bij de WK atletiek in Eugene. De ploeg denkt dat goud mogelijk is in de finale, die vannacht op 4.50 uur op het programma staat.

"We gaan voor goud en niets anders", zei Tony van Diepen vrijdag na de series, waarin Nederland overtuigend de finale haalde. Het Nederlandse viertal finishte als tweede achter de Verenigde Staten, terwijl Femke Bol werd gespaard. Zij zal in de eindstrijd wel in actie komen.

"We liepen heel goed, het was een mooie show", vervolgt Van Diepen. "De Amerikanen hadden een sterke slotloopster, maar wij hebben een fenomeen achter de hand dat Femke Bol heet."

In de series kwamen naast Van Diepen ook Liemarvin Bonevacia, Lieke Klaver en Eveline Saalberg in actie. Elk team mag een keer wisselen en de verwachting is dat slotloopster Saalberg plaatsmaakt voor Bol.

Van Diepen: "Ik weet niet of de VS gaat wisselen, maar ik kan me niet voorstellen dat ze een betere loper achter de hand hebben dan Bol."

Tijden finalisten in series 1. Verenigde Staten - 3.11,75

2. Nederland - 3.12,63

3. Dominicaanse Republiek - 3.13,22

4. Polen - 3.13,70

5. Ierland - 3.13,88

6. Italië - 3.13,89

7. Jamaica - 3.13,95

8. Nigeria - 3.14,59

Eveline Saalberg in gevecht met Wadeline Jonathas om de koppositie. Eveline Saalberg in gevecht met Wadeline Jonathas om de koppositie. Foto: Getty Images

Slotloopster Saalberg bijna ten val

Hoewel Nederland de gehele race niet in de problemen kwam in de series, ging het nog wel bijna mis. Slotloopster Saalberg knokte met de Amerikaanse Wadeline Jonathas om de koppositie en dat leidde bijna tot een val.

"We kregen op hetzelfde moment het stokje", vertelde Saalberg over dat moment. "Ik dacht: als ik mijn positie goed verdedig dan loop ik voorop. We raakten elkaar, maar gelukkig kwam ik als winnaar uit de strijd."

Als de Nederlandse ploeg vannacht slaagt een plak te veroveren dan is het de tweede WK-medaille ooit van Nederland op een estafetteonderdeel. De tot dusver enige medaille is brons bij de mannen op de 4x100 meter bij de WK in 2003 in Parijs.

Op de Spelen vorig jaar in Tokio greep Nederland net naast een medaille op de 4x400 meter mixed estafette. De oranje formatie was slechts 0,14 seconden langzamer dan de bronzen ploeg van de Verenigde Staten en het verschil met de Dominicaanse Republiek was niet veel groter (0,15).