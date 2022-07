Denzel Comenentia is er bij de WK atletiek in het Amerikaanse Eugene niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van het kogelslingeren. Later op de dag staan de series van de 4x400 meter mixed estafette op het programma en daarin wordt Femke Bol gespaard.

De 26-jarige Comenentia stelde vrijdag teleur in de kwalificaties met drie ongeldige pogingen. "Dit is balen", zei hij enkele minuten later. "Het ging technisch niet goed en dat is een probleem waar ik vaker tegenaan loop. Daar moet ik aan werken op de training."

Comenencia was de eerste Nederlander die in actie kwam op de WK in Hayward Field én de eerste Nederlandse kogelslingeraar ooit op een WK.

De Amsterdammer behoorde al niet tot de kandidaten voor een medaille. Zijn beste afstand van dit seizoen is 75,21 meter en daarmee staat hij niet hoog op de wereldranglijst.

Op de WK drie jaar in Doha geleden kwam Comenentia, die in de Verenigde Staten woont, ook in actie, maar toen bij het kogelstoten. Ook toen haalde hij de finale niet.

Denzel Comenentia kwam niet tot een goede poging. Foto: Getty Images

Bol gespaard in series mixed estafette

Om 20.45 uur komt Nederland in actie in de series van de 4x400 meter mixed estafette. De formatie, die jaagt op een finaleplaats, bestaat uit Lieke Klaver, Liemarvin Bonevacia, Tony van Diepen en Eveline Saalberg, zo heeft de Atletiekunie vrijdag bekendgemaakt.

De eindstrijd is vannacht om 04.50 uur en als Nederland die haalt dan mag er een keer gewisseld worden. De verwachting is dat Bol dan in het team komt.

Bol heeft in Eugene een zwaar programma en dus wordt ze gespaard in de series. Ze loopt ook de 4x400 meter en is op de 400 meter horden kanshebber op een medaille.

Op de Spelen vorig jaar in Tokio greep Nederland net naast een medaille op de 4x400 meter mixed estafette. De oranje formatie was slechts 0,14 seconden langzamer dan de bronzen ploeg van de Verenigde Staten en het verschil met de Dominicaanse Republiek was niet veel groter (0,15).