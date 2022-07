Tiger Woods is er vrijdag niet in geslaagd om de cut te halen bij het Brits Open. De Amerikaanse golflegende verbeterde zich wel ten opzichte van zijn openingsronde, maar kwam ruim tekort om het weekend te halen. Vervolgens barstte hij in tranen uit.

Door een dramatische openingsronde in het Schotse St. Andrews was het voor de 46-jarige Woods al behoorlijk lastig om de cut nog te halen. Hij begon met een score van zes boven het baangemiddelde aan de tweede dag.

In de tweede ronde deed Woods het met 75 slagen, drie boven het baangemiddelde, wel iets beter. Hij liet op de eerste vijftien holes een birdie en twee bogeys noteren, maar sloeg vervolgens een double bogey.

Woods bracht zijn totaalscore op 153 en staat op de gedeelde 148e plaats in een deelnemersveld van 156 golfers. Hij kwam negen slagen tekort om de voorlopige cut te halen.

Na zijn tweede ronde kreeg Woods een staande ovatie van het publiek in St. Andrews. Terwijl hij over de baan liep, kon hij zijn tranen niet bedwingen. De vijftienvoudig majorwinnaar speelde zijn derde officiële toernooi sinds hij begin 2021 ernstig gewond raakte bij een auto-ongeluk.

Met Lars van Meijel doet er één Nederlander mee aan het Brits Open. De 28-jarige majordebutant ging op de tweede dag rond in 70 slagen en is met een totaalscore van 144 voorlopig wel zeker van deelname in het weekend.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om te bekijken hoe Tiger Woods in tranen uitbarst.