Tiger Woods is niet te spreken over de manier waarop hij het Brits Open donderdag is begonnen. De Amerikaanse golflegende noteerde een dramatische score van zes boven par en dreigt de cut van zijn favoriete major mis te lopen.

"Ik begon al niet zo lekker en ik was ook niet zo goed op de greens", zei de 46-jarige Woods, die met een gedeelde 146e plek in de onderste regionen terug te vinden is. "Bij elke put liet ik steken vallen. De greens waren traag en daar had ik veel moeite mee."

Woods noteerde twee double bogeys (waarvan één op de eerste hole) en vijf bogeys, maar voorkwam met drie birdies een nog ergere score op St. Andrews. De vraag is of de vijftienvoudig majorwinnaar de cut wel gaat halen en het toernooi op zaterdag zodoende mag vervolgen.

"Het ziet ernaar uit dat ik vrijdag een ronde van 66 slagen moet lopen om nog kans te maken. Dat is niet onmogelijk. Het is mijn verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het me gaat lukken", aldus Woods.

Fysiek is de golficoon wel aan de betere hand. Woods, die in februari 2021 zwaargewond raakte bij een auto-ongeluk, voelt dat hij er beter voor staat dan bij de andere twee majors waar hij dit jaar aan meedeed.

"Het ging me dit keer in fysiek opzicht duidelijk een stuk beter af. Dit toernooi stond al een tijdje op mijn kalender en ik hoopte fit genoeg te zijn om mee te kunnen doen. Hier ben ik dan. Ik ben alleen niet zo heel erg goed begonnen."