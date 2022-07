De wereldkampioenschappen atletiek worden in 2025 in Tokio gehouden. De overkoepelende World Athletics Council bevestigt vrijdag dat het evenement naar de hoofdstad van Japan gaat.

Vorig jaar werden in het olympisch stadion de olympische atletiekmedailles in Tokio verdeeld zonder publiek vanwege de coronapandemie. Nu krijgt de stad de kans een groot evenement voor volle tribunes te houden.

Het is de tweede keer dat Tokio de gastheer is van de WK atletiek. In 1991 werd het evenement ook al in de Japanse hoofdstad gehouden. Tokio kreeg in de toewijzingsprocedure voor 2025 de voorkeur boven Kenia, Polen en Singapore.

"Het veld met kandidaten voor de organisatie van de WK was extreem sterk, maar het bid van Tokio was het beste", aldus voorzitter Sebastian Coe van de internationale atletiekbond.

"Japan kan nu in 2025 het honderdjarige bestaan van de Japanse atletiekfederatie vieren door atleten van wereldklasse in Tokio te ontvangen."

De beslissing van World Athletics werd genomen in aanloop naar de WK atletiek van dit jaar in het Amerikaanse Eugene. Het toernooi begint vrijdag en duurt tot en met 24 juli.