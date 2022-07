Denzel Comenentia schrijft sportgeschiedenis op de eerste dag van de WK atletiek in Eugene. Hij is de eerste Nederlandse kogelslingeraar ooit op een WK, terwijl bij het kogelstoten vrijdag liefst drie Nederlandse vrouwen in actie komen. Dit is het dagprogramma van de Nederlanders.

Comenentia was er drie jaar geleden ook al bij op de WK in Doha, maar toen kwam hij in actie bij het kogelstoten. In Eugene hoopt hij bij het kogelslingeren een finaleplaats af te dwingen.

De 26-jarige Comenentia is al sinds 2017 nationaal recordhouder kogelslingeren. Zijn persoonlijk record staat sinds april 2019 op 76,80.

In de kwalificatie van het kogelstoten bij de vrouwen heeft Nederland met Jessica Schilder, Jorinde van Klinken en Benthe König drie troeven. Van Klinken begint aan haar tweede WK, maar van debutante Schilder mag misschien nog wel meer verwacht worden. De 22-jarige Volendamse is dit jaar aan een knappe opmars bezig, met als hoogtepunt brons bij de WK indoor in Belgrado in maart.

Estafetteploeg loopt mogelijk finale

Nederland kan op de openingsdag ook al de eerste medaille veroveren. De estafetteploeg komt namelijk in actie in de series en mogelijk ook de finale van de 4x400 mixed.

Op de Spelen vorig jaar in Tokio haalde de Nederlandse formatie met Liemarvin Bonevacia, Lieke Klaver, Femke Bol en Ramsey Angela bijna het podium.

Nederland was slechts 0,14 seconden langzamer dan de bronzen ploeg van de Verenigde Staten en het verschil met de Dominicaanse Republiek was niet veel groter (0,15).

Volledig programma vrijdag 15 juli

18.05 uur: Kogelslingeren mannen, kwalificatiegroep A (Denzel Comenentia)

19.10 uur: Hoogspringen mannen, kwalificatie

19.30 uur: Kogelslingeren mannen, kwalificatie

20.45 uur: 4x400 meter mixed estafette, series (Nederland)

21.05 uur: Kogelslingeren vrouwen, kwalificatiegroep A

21.30 uur: 100 meter mannen, voorronde

22.10 uur: 20 kilometer snelwandelen vrouwen, finale

22.30 uur: Kogelslingeren vrouwen, kwalificatiegroep B

0.10 uur: 20 kilometer snelwandelen mannen, finale

2.05 uur: Kogelstoten vrouwen, kwalificatie (Jessica Schilder, Jorinde van Klinken en Benthe König)

2.15 uur: 3.000 meter steeplechase mannen, series

2.20 uur: Polsstokhoogspringen vrouwen. kwalificatie

3.00 uur: Verspringen mannen, kwalificatie

3.10 uur: 1.500 meter vrouwen, series

3.50 uur: 100 meter mannen, series

3.55 uur: Kogelstoten mannen, kwalificatie

4.50 uur: 4x400 meter mixed estafette, finale (mogelijk Nederland)