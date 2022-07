In het leven van Sifan Hassan draait (bijna) alles om hardlopen en winnen. Behalve dit jaar. Na een mentale worsteling, fysieke problemen, een lange vakantie én een bedevaart weet de 29-jarige atlete niet of ze goed genoeg is voor de medailles bij de WK in het Amerikaanse Eugene. "Lichamelijk en mentaal was het niet vol te houden."

Ze had er geen zin meer in. Nee, zelfs na drie weken vakantie wilde Hassan niet trainen. Met twee keer goud en een keer brons op de Olympische Spelen in Tokio was het ultieme doel bereikt. Wat moest ze nog? Ze wist het niet.

Het gevolg: de drie weken zonder hardlopen werd ruim een half jaar. De Nederlandse vierde vakantie in Turkije, bezocht haar geboorteland Ethiopië en reisde naar Mekka om zeven keer om de kaäba te lopen. Eindelijk kon ze doen wat ze als moslim al zolang wilde doen.

"Ineens dacht ik: ik ga gewoon naar Mekka. Een week later zat ik in het vliegtuig. Het was perfect. Ik was daar met mensen van over de hele wereld. En allemaal met een doel. Eigenlijk was het net als op de Spelen. Maar dan een keer geen sport."

Sifan Hassan met haar drie olympische medailles. Sifan Hassan met haar drie olympische medailles. Foto: ANP

'Het houdt een keer op'

Aanvankelijk vond ze het lastig om zo'n lange periode afstand te nemen van de atletiekbaan. Hassan vreesde dat haar omgeving het geen goed idee vond en praatte erover met haar coach Tim Rowberry. "Maar de reactie was: Who cares. Als ik lang vakantie wilde, dan moest ik dat gewoon doen."

Ze had het nodig. "Jarenlang heb ik er alles gedaan om beter te zijn dan de concurrentie. Als ik harder trainde dan zij, dan zou ik winnen. Daar was ik van overtuigd. Ik heb in de aanloop naar Tokio vier maanden door de Amerikaanse bergen gelopen en daar heb ik geen spijt van. Ik wilde de beste zijn op de Spelen en dat was ik."

Met drie medailles op een unieke combinatie van drie afstanden deed Hassan in Tokio iets wat nog nooit gepresteerd was. Twee jaar eerder pakte ze al twee keer goud op de WK in Doha én daarvoor waren er Europese titels.

"Seizoen na seizoen heb ik mezelf tot de limiet gepusht. Maar dat houdt een keer op. Volgend jaar in Boedapest is er weer een WK en in 2024 wachten de Spelen van Parijs. Lichamelijk en mentaal was dat niet vol te houden. Ik moest slim zijn om een lange en succesvolle carrière te hebben. Ik ben ook maar een mens."

Hassan maakt de vergelijking met een kaars. "Die moet je af en toe uitblazen om te voorkomen dat die meteen opbrandt. Nu heb ik, op weg naar de Spelen, het vuur even gedoofd om ervoor te zorgen dat ik top ben als ik over twee jaar in Parijs sta. Dat wil ik namelijk. Ik wil op de volgende Spelen wéér heel goed zijn."

Sifan Hassan juicht na haar gouden race op de 10.000 meter in Tokio. Sifan Hassan juicht na haar gouden race op de 10.000 meter in Tokio. Foto: Getty Images

'Ik voelde me rot'

Als er geen WK was geweest, dan had Hassan heel het jaar geen wedstrijd gelopen, vertelt ze. De WK in Eugene is haar enige grote titeltoernooi in 2022, al staat er in augustus in München een EK op het programma. "Nee, geen EK voor mij dit jaar, laat staan EK-medailles."

De vraag is of er in Eugene wel WK-medailles komen voor Hassan. Het worden er sowieso geen drie, want anders dan in Tokio komt ze niet in actie op de 1.500 meter. Het blijft bij de 5.000 en de 10.000 meter die beter te combineren zijn. "Ik ben dit jaar niet zo goed als in Tokio, dus moet ik kiezen wat het makkelijkste is. Vergis je niet, tien weken gelden ben ik pas begonnen aan de voorbereiding op de WK."

En dan verliepen die tien weken ook nog eens verre van gewenst. "Het was moeilijk opstarten na lange tijd zonder training. Mijn benen deden pijn, ik had een infectie aan mijn luchtwegen. Tot drie weken geleden lukte bijna niets. Ik voelde me rot, was in paniek. Wat moest dit voor WK worden? Maar de laatste twee weken voelt alles ineens goed. Ik ben weer blij."

Vorige week bij de Stumptown Twilight Meet in Portland liep Hassan pas haar eerste wedstrijd van het jaar. Ze won meteen, al was er van serieuze tegenstand geen sprake.

"Misschien win ik in Eugene weer een medaille. ik weet het niet. Andere atleten kunnen beter zijn dan ik, omdat ze harder getraind hebben. Dat is het gevolg van de keuzes die ik gemaakt heb. En daarom kan ik niet boos zijn als het zilver of brons wordt. Maar misschien heeft de concurrentie het ook even rustiger aan gedaan na Tokio. Dan kan ik alsnog toeslaan. Wordt het toch nog goud, haha. We gaan het zien."