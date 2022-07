Tiger Woods is donderdag dramatisch begonnen aan het Brits Open. De Amerikaanse golflegende is na zijn openingsronde van het majortoernooi terug te vinden in de achterhoede.

De 46-jarige Woods ging in het Schotse St. Andrews rond in 78 slagen, zes boven het baangemiddelde. Hij sloeg twee double bogeys en vijf bogeys en stelde daar drie birdies tegenover.

Voor Woods ging het al mis op de openingshole. De vijftienvoudig majorwinnaar sloeg de bal in de sloot en liet meteen een double bogey noteren. Ook de zevende hole werkte hij af in twee slagen boven het baangemiddelde.

Door de dramatische ronde staat Woods bijna laatste in het klassement. De voormalige nummer één van de wereld, die zijn derde officiële toernooi speelt sinds hij begin 2021 ernstig gewond raakte bij een auto-ongeluk, bezet de gedeelde 146e plaats. Er doen 156 golfers mee aan het toernooi.

Cameron Young gaat voorlopig aan de leiding op het Brits Open. De Amerikaan noteerde een ronde van 64. Hij heeft twee slagen voorsprong op nummer twee Rory McIlroy, die het majortoernooi in 2014 won.

Met Lars van Meijel doet er één Nederlander mee in St. Andrews. Hij is op dit moment nog bezig aan zijn openingsronde.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om te bekijken hoe Tiger Woods de bal in de sloot slaat.