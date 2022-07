Ferdinand Omanyala, de snelste man van Afrika op de 100 meter, kan niet meedoen aan de wereldkampioenschappen atletiek in Eugene. De Keniaan heeft deelname opgegeven vanwege vertraging bij het krijgen van een visum.

"Zelfs als ik vandaag een visum krijg, is het te laat", aldus een teleurgestelde Omanyala in een verklaring van zijn woordvoerder. Hij zou in de Verenigde Staten meedoen aan de 100 meter, waarvan de series vrijdag al op het programma staan.

De Keniaanse atletiekteams zouden maandag en dinsdag in twee groepen naar de Verenigde Staten vertrekken, maar naast Omanyala kregen ook enkele andere atleten niet op tijd hun visum.

Omanyala noteerde in september 2021 bij de Kip Keino Classic in de Keniaanse hoofdstad Nairobi een Afrikaans record op de 100 meter. Hij kwam in 9,77 seconden over de finish.

Ook in de aanloop naar de WK liet Omanyala zien in goede vorm te steken. De 26-jarige Keniaan won vorige maand de Afrikaanse titel op de 100 meter.

"Dit is moeilijk voor me, want we hebben heel hard gewerkt en ik heb zelfs door de pijn heen getraind. Maar zoals altijd blijf ik positief. Alles gebeurt met een reden. We zullen volgend jaar bij de WK in Boedapest revanche nemen", aldus Omanyala.