De Nederlandse hockeysters spelen zaterdag tegen Australië in de halve finales van het WK. De tweevoudig wereldkampioen was woensdagavond in Terrassa te sterk voor gastland Spanje. Het werd 2-0 door twee door Renee Taylor benutte strafcorners.

Nederland bereikte dinsdag al de laatste vier. In het Wagener-stadion van Amstelveen werd België moeizaam met 2-1 verslagen, dankzij het winnende doelpunt van Freeke Moes.

Voor de strijd om de medailles moet de ploeg van bondscoach Jamilon Mülders nu naar Terrassa. Het WK vindt zowel in Nederland als in Spanje plaats. De finale is zondag, eveneens in Terrassa.

Oranje won de afgelopen twee edities, in 2014 met Australië als tegenstander in de finale en vier jaar later na winst in de eindstrijd op Ierland. Nederland is ook regerend olympisch kampioen.

De andere halve finale gaat tussen Duitsland en Argentinië. De Argentijnse vrouwen waren woensdag in Terrassa met 1-0 te sterk voor Engeland. Duitsland had een dag eerder Nieuw-Zeeland met dezelfde cijfers verslagen.