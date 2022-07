Sifan Hassan loopt op de WK atletiek in het Amerikaanse Eugene de 5.000 en 10.000 meter. Dat heeft haar management woensdag laten weten.

Hassan maakte eerder al bekend niet drie afstanden te lopen, zoals ze vorig jaar op de Olympische Spelen in Tokio nog deed. Toen kwam ze ook in actie op de 1.500 meter.

"Sowieso doe ik twee afstanden en in ieder geval de 5.000 meter", zei ze in aanloop naar de WK, die vrijdag van start gaan. De 29-jarige atlete voegde daar toen al aan toe woensdag de knoop door te hakken.

In Tokio schreef Hassan Nederlandse atletiekgeschiedenis met twee keer goud (5.000 en 10.000 meter) en een keer brons (1.500 meter). Het was een ongelooflijk zwaar en druk schema voor Hassan, dat op de WK in Eugene niet eens mogelijk is.

De finale van de 10.000 meter staat namelijk op de eerste zaterdag al op het programma. Op dezelfde dag worden ook de series van de 1.500 meter gelopen. De finale van de 5.000 meter is pas op zaterdag 23 juli.

Hassan nam na de succesvolle Olympische Spelen lang vakantie, waarin ze niet trainde. Ze dacht er zelfs even aan om heel 2022 geen wedstrijden te lopen, maar besloot uiteindelijk toch mee te doen aan de WK.