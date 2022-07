Suzuki verlaat na dit seizoen de MotoGP. De Japanse fabrikant was sinds mei met WK-organisator Dorna in gesprek over ontbinding van het contract, dat onlangs nog werd verlengd tot 2026. Daarover is nu een akkoord bereikt.

"Suzuki zet deze stap vanwege de huidige economische situatie en de noodzaak om nieuwe technologieën te ontwikkelen", bevestigde Toshihiro Suzuki, de president van het bedrijf.

Suzuki leverde twee jaar geleden met Joan Mir de wereldkampioen in de MotoGP en won dat jaar ook het WK-klassement bij de constructeurs.

Suzuki verliet de MotoGP eerder eind 2011, maar keerde vier jaar later terug in de koningsklasse.

De Spanjaarden Mir en Álex Rins vormen dit seizoen het rijdersduo van het team. Mir bezet na elf races de achtste plaats in het WK-klassement, één plek boven zijn landgenoot.