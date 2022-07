De Nederlandse hockeysters zijn er na de zwaarbevochten 2-1-zege op België in de kwartfinales van het WK van overtuigd dat er nog veel ruimte voor progressie is. Een treffer van Freeke Moes bleek dinsdag beslissend in het Wagener Stadion in Amstelveen.

"Het bleef heel lang 1-0, waardoor zij erin bleven geloven. En toen werd het door de 1-1 die zij maakten extra spannend. We hadden wel steeds de controle", vertelde Moes na afloop voor de camera van Ziggo Sport.

"We zijn aan het groeien, maar er zit nog veel meer in. In de eerste helft bijvoorbeeld tikten wij ze weg, maar viel de treffer niet. Er zit nog veel meer in, maar dat bewaren we voor de halve finale."

Marloes Keetels vond het spel van Oranje niet goed, maar stelde dat het resultaat belangrijker is. "Het ging niet vanzelf, maar dat gaat een kwartfinale vaak niet. Het is terecht nog spannend geworden. België is gewoon een goede ploeg en heeft het goed gedaan."

Frédérique Matla hoopt dat Nederland in de halve finale de ondergrens verhoogt. "Het gaat nu nog te veel met pieken en dalen in wedstrijden", stelde de aanvaller. "We moeten kritisch kijken naar de zaken die nog beter kunnen."

Nederland won de laatste twee edities van het WK, in 2014 en 2018. Foto: Getty Images

Belgische bondscoach schrok van niveau Nederland

Raoul Ehren, de Nederlandse bondscoach van België, was in de openingsfase enorm onder de indruk van het spel van Oranje.

"We zeiden tegen elkaar dat ze dat niet zouden kunnen volhouden. Het was wel even schrikken, want dat was niet het niveau waarop we de laatste wedstrijden hoefden te spelen. Het tempo lag zoveel hoger", liet Ehren weten in gesprek met Sporza.

Daarna knokte België zich in de wedstrijd. "In de tweede helft creëerden we kansen, toonden we hoe fit we zijn. We maakten een mooie treffer uit een corner en zij beslisten met een beetje een ongelukkige goal de wedstrijd."

De halve finales én de eindstrijd worden komend weekeinde afgewerkt in het Spaanse Terrassa. In de strijd om een finaleticket stuit Nederland zaterdag op Australië of Spanje, die woensdagavond tegenover elkaar staan.