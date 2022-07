Tiger Woods snapt niets van golfers die zijn overgestapt naar de omstreden LIV Golf Invitational Series. De vijftienvoudig majorkampioen ziet in de lucratieve tour niets dat de sport ten goede komt.

"Ik snap hun keuze gewoon niet", begon Woods in zijn eerste reactie op de door Saoedi-Arabië gefinancierde tour. "Deze spelers kiezen voor gegarandeerd geld. Wat is dan nog de prikkel om te trainen en te spelen?"

In het verleden ging Woods om met veel van de spelers die de overstap van de traditionele PGA Tour naar LIV Golf hebben gemaakt. Onder anderen Dustin Johnson, Bryson DeChambeau en Patrick Reed kozen voor de omstreden tour.

"Zij hebben allemaal hun rug toegekeerd naar de organisatie die hen in staat heeft gesteld deze positie te bereiken. De carrièremogelijkheden, het salaris en de prijzen hebben we allemaal te danken aan de PGA, die een onderdeel is van de golfgeschiedenis."

"Bovendien krijgen sommige van deze spelers wellicht nu nooit meer de kans om in grote kampioenschappen te spelen", sprak Woods zijn zorgen uit. Daarmee doelt de Amerikaan op de officiële wereldranglijst, die de nieuwe tour nog niet heeft erkend en daarom nog geen punten toekent.

'Het is niet in het belang van het golf gedaan'

Naast de kritiek op de deelnemers had Woods geen goed woord over voor LIV Golf-directeur Greg Norman. Hij werd tot tevredenheid van Woods niet uitgenodigd voor de viering van de 150e editie van het Open Championship in het Schotse St. Andrews.

"Greg heeft een aantal dingen gedaan waarvan ik denk dat het niet in het belang van ons spel is. Hij wilde dit in de jaren negentig ook al en nu probeert hij het opnieuw", doelde Woods op de mislukte poging van Norman in de jaren negentig om een eigen Tour op de zetten.

Norman reageerde zelf teleurgesteld dat hij niet was uitgenodigd in Schotland. "Ik had gedacht dat de organisatie erboven zou staan. Het is duidelijk dat ik alles heb gedaan om het golf wereldwijd te promoten en te laten groeien, op en naast de golfbaan", zei hij.

Woods speelt op het Open Championship in St. Andrews zijn derde officiële toernooi sinds hij in februari 2021 ernstig gewond raakte bij een auto-ongeluk in de buurt van Los Angeles.