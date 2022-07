De Nederlandse hockeysters hebben zich dinsdag met een moeizame overwinning geplaatst voor de halve finales van het WK. In een uitverkocht Wagener Stadion in Amstelveen won de ploeg van bondscoach Jamilon Mülders met 2-1 van België.

Aan het begin van het vierde kwart zorgde Freeke Moes voor het winnende doelpunt. De 23-jarige aanvaller mikte raak via het been van de Belgische keeper Aisling D'Hooghe.

Nederland was met nog 44 seconden te gaan in het eerste kwart op voorsprong gekomen via Laurien Leurink. Na een fraaie pass van Eva de Goede rondde de Nederlandse beheerst af.

België trok de stand aan het begin van het derde kwart gelijk. Uit een strafcorner tikte Alix Gerniers van dichtbij de 1-1 binnen. De titelverdediger had het daarna minuten lang lastig, maar Oranje herpakte zich en dwong in de slotfase via Moes alsnog het winnende doelpunt af.

Voor de hockeysters is het de zevende keer op rij dat ze de laatste vier van het WK bereiken. Oranje begon het toernooi met overwinningen op Ierland (5-1), Duitsland (3-1) en Chili (3-1) in de groepsfase.

In de halve eindstrijd neemt Nederland het zaterdag in het Spaanse Terrassa op tegen Spanje of Australië. Het kwartfinaleduel tussen die twee landen wordt woensdag afgewerkt.