Patrick Lefevere ziet voor volgend seizoen geen plek voor Mark Cavendish in de selectie van Quick-Step Alpha Vinyl. Volgens de ploegbaas is het onmogelijk dat de sprinter nog een jaar bij de Belgische formatie blijft.

"Hij kan niet blijven. Het is onmogelijk", zegt Lefevere tegen La Gazzetta dello Sport over de 37-jarige Cavendish. De Brit beschikt over een aflopend contract bij Quick-Step Alpha Vinyl, dat volgend jaar onder de naam Soudal Quick-Step verder gaat.

"Het doet mij enorm veel pijn, want je wil niet weten hoe graag ik wil dat hij blijft", vervolgt Lefevere. "Maar er komt voor iedereen een tijd om te vertrekken. Ik weet dat hij nog twee jaar wil blijven koersen, maar hij maakt geen deel uit van ons project."

Cavendish rijdt sinds 2021 weer voor de ploeg van Lefevere. Hij ontbreekt dit jaar in de Tour de France, mede omdat Quick-Step koos voor Fabio Jakobsen als speerpunt in de massasprints. Hij kon daardoor niet deelnemen aan zijn veertiende Tour de France.

Vorig jaar won de ervaren Cavendish nog vier Tour-etappes en bracht hij zijn totaal daarmee op 34. Samen met Eddy Merckx, die ook 34 keer de beste was, is hij recordhouder.

Eerder dit jaar gaf Cavendish aan dat hij nog minimaal twee jaar in het peloton wil rijden. Het is nog onbekend waar de sprinter, die naast zijn overwinningen in de Tour de France ook zestien Giro-etappes en drie Vuelta-etappes won, zijn carrière vervolgt.