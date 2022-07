Sifan Hassan werd vorig jaar met drie medailles de atletiekkoningin van de Olympische Spelen in Tokio, maar het is uitgesloten dat ze de komende anderhalve week op de WK in het Amerikaanse Eugene weer zo succesvol zal zijn. De 29-jarige Nederlandse weet op dit moment nog niet eens op welke twee afstanden ze van start gaat.

"Woensdag neem ik een besluit, maar ik weet nu al dat ik niet weer drie afstanden zal lopen", zegt Hassan maandag vanuit de Verenigde Staten tijdens een online persmoment. "In Tokio was ik op drie afstanden goed, dus ik weet dat ik op alle drie de afstanden iets moois kan neerzetten. Alleen ben ik dit jaar niet zo goed als in 2021."

In Tokio schreef ze Nederlandse atletiekgeschiedenis met twee keer goud (5.000 en 10.000 meter) en een keer brons (1.500 meter). Het was een ongelooflijk zwaar en druk schema voor Hassan, dat op de WK in Eugene niet eens mogelijk is.

De 10.000 meter staat op de WK op dezelfde dag gepland als de series van de 1.500 meter, waardoor Hassan zal moeten kiezen tussen die twee afstanden. Het staat vast dat ze de 5.000 meter loopt.

Sifan Hassan in Tokio met het goud van de 10.000 meter. Sifan Hassan in Tokio met het goud van de 10.000 meter. Foto: Getty Images

'De motivatie was weg'

Door haar olympische titels én doordat Hassan drie jaar geleden in Doha wereldkampioen werd op de 5.000 en 10.000 meter, wordt er in Eugene weer veel van haar verwacht, maar de atlete tempert de verwachtingen. Ze is voorzichtig na een fysiek en mentaal zwaar jaar.

"Ik vond het lastig om mijn sport weer op te pakken", vertelt Hassan, die vorige week in Portland pas haar eerste wedstrijd van het seizoen liep. "De Spelen waren een hoogtepunt, maar daardoor had ik moeite om nieuwe doelen te stellen."

Hassan nam lang vakantie, waarin ze niet trainde. "De motivatie was weg. Twee, drie maanden heb ik helemaal niets gedaan. Dat is goed geweest, want daardoor miste ik op een gegeven het lopen weer. Ik had weer zin om te trainen."

Op de WK in Doha in 2019 pakte Sifan Hassan twee keer goud. Op de WK in Doha in 2019 pakte Sifan Hassan twee keer goud. Foto: Getty Images

'Zonder WK had ik het jaar overgeslagen'

Toch verliepen ook de afgelopen maanden niet zoals Hassan wilde. Ze dacht er zelfs even aan om heel 2022 geen wedstrijden te lopen.

"Als er geen WK was geweest, had ik dat denk ik ook gedaan. Nee, het was niet slecht geweest om een keer een jaar mentaal en fysiek rust te nemen. Het maakte me ook niet uit, omdat ik die olympische medailles heb. Toen ik zo'n tien weken geleden aan de voorbereiding voor de WK begon, voelde ik ook nog hoe diep ik gegaan ben voor Tokio."

Hassan had pijn in haar benen en kampte met een infectie aan haar longen. "Tot drie weken geleden ging het gewoon niet goed. Ik was in paniek. Wat moest dit worden voor de WK? Maar ineens ging het beter en nu voel ik me goed en blij, al wil dat niet zeggen dat ik medailles ga winnen."

Misschien is Hassan zelfs al tevreden met een medaille in Eugene. "Ik weet waar ik vandaan kom. En ik weet inmiddels dat hard trainen wordt uitbetaald. Ik heb nu minder hard getraind dan in eerdere jaren en als blijkt dat het niet genoeg is voor goud, dan is dat zo. En misschien wordt het ook geen brons of zilver. Ik weet niet zo goed waar ik sta ten opzichte van mijn concurrenten. Misschien hebben zij wel veel harder getraind dan ik en zijn ze beter."

De WK in Eugene begint vrijdag en en duurt tot en met zondag 24 juli.