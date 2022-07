Van vrijdag 15 juli tot en met maandag 24 juli wordt in de Amerikaanse stad Eugene de WK atletiek gehouden. Vanwege het tijdsverschil speelt het toernooi zich in Nederland deels 's nachts af. Uiteraard komen er tal van Nederlanders in actie, onder wie medaillekandidaten als Sifan Hassan en Femke Bol. Dit is het volledige programma, inclusief alle Nederlandse deelnemers. Het zijn de Nederlandse tijden.

Vrijdag 15 juli

18.05 uur: Kogelslingeren mannen, kwalificatiegroep A (Denzel Comenentia)

19.10 uur: Hoogspringen mannen, kwalificatie

19.30 uur: Kogelslingeren mannen, kwalificatie

20.45 uur: 4x400 meter mixed estafette, series (Nederland)

21.05 uur: Kogelslingeren vrouwen, kwalificatiegroep A

21.30 uur: 100 meter mannen, voorronde

22.10 uur: 20 kilometer snelwandelen vrouwen, finale

22.30 uur: Kogelslingeren vrouwen, kwalificatiegroep B

0.10 uur: 20 kilometer snelwandelen mannen, finale

2.05 uur: Kogelstoten vrouwen, kwalificatie (Jessica Schilder, Joride van Klinken en Benthe König)

2.15 uur: 3.000 meter steeplechase mannen, series

2.20 uur: Polsstokhoogspringen vrouwen. kwalificatie

3.00 uur: Verspringen mannen, kwalificatie

3.10 uur: 1.500 meter vrouwen, series

3.50 uur: 100 meter mannen, series

3.55 uur: kogelstoten mannen, kwalificatie

4.50 uur: 4x400 meter mixed estafette, finale (mogelijk Nederland)

Zaterdag 16 juli

19.30 uur: Hink-stap-springen vrouwen, kwalificatie

19.35 uur: 3.000 meter steeplechase vrouwen, series

20.10 uur: Hoogspringen vrouwen, kwalificatie

20.25 uur: 110 meter horden mannen, series

21.00 uur: Kogelslingeren mannen, finale (mogelijk Denzel Comenentia)

21.20 uur: 10.000 meter vrouwen, finale (Sifan Hassan)

22.20 uur: 400 meter horden mannen, series (Nick Smidt en Ramsey Angela)

2.10 uur: 100 meter vrouwen, series

3.00 uur: 100 meter mannen, halve finales

3.20 uur: Verspringen mannen, finale

3.25 uur: Kogelstoten vrouwen, finale (mogelijk Jessica Schilder, Jorinde van Klinken en Benthe König)

3.30 uur: 1.500 meter mannen, series

4.05 uur: 1.500 meter vrouwen, halve finales

4.50 uur: 100 meter mannen, finale

Zondag 17 juli

15.15 uur: Marathon mannen (Abdi Nageeye)

19.35 uur: Meerkamp vrouwen, 100 meter horden (Anouk Vetter en Emma Oosterwegel)

20.05 uur: 400 meter mannen, series (Liemarvin Bonevacia)

20.35 uur: Meerkamp vrouwen, hoogspringen (Anouk Vetter en Emma Oosterwegel)

21.00 uur: 400 meter vrouwen, series (Lieke Klaver en Eveline Saalberg)

22.00 uur: 10.000 meter mannen, finale

22.45 uur: Meerkamp vrouwen, kogelstoten (Anouk Vetter en Emma Oosterwegel)

2.05 uur: 110 meter horden mannen, halve finales

2.05 uur: Discuswerpen mannen, kwalificatiegroep A

2.25 uur: Polsstokhoogspringen vrouwen, finale

2.33 uur: 100 meter vrouwen, halve finales

3.03 uur: 400 meter horden, halve finales (mogelijk Nick Smidt en Ramsey Angela)

3.27 uur: Kogelstoten mannen, finale

3.30 uur: Discuswerpen mannen, kwalificatiegroep B

3.38 uur: Meerkamp vrouwen, 200 meter (Anouk Vetter en Emma Oosterwegel)

4.00 uur: 1.500 meter mannen, halve finales

4.30 uur: 110 meter horden mannen, finale

4.50 uur: 100 meter vrouwen, finale

Maandag 18 juli

6.16 uur: Marathon vrouwen

18.35 uur: Meerkamp vrouwen, verspringen (Anouk Vetter en Emma Oosterwegel)

19.55 uur: Meerkamp vrouwen, speerwerpen groep A (Anouk Vetter en Emma Oosterwegel)

21.05 uur: Meerkamp vrouwen, speerwerpen groep B (Anouk Vetter en Emma Oosterwegel)

2.05 uur: 200 meter mannen, series

2.10 uur: Discuswerpen vrouwen, kwalificatiegroep A (Jorinde van Klinken)

2.45 uur: Hoogspringen mannen, finale

3.00 uur: 200 meter vrouwen, series

3.20 uur: Hink-stap-springen vrouwen, finale

3.35 uur: Discuswerpen vrouwen, kwalificatiegroep B (Jorinde van Klinken)

3.55 uur: Meerkamp vrouwen, 800 meter (Anouk Vetter en Emma Oosterwegel)

4.20 uur: 3.000 meter steeplechase mannen, finale

4.50 uur: 1.500 meter vrouwen, finale

Dinsdag 19 juli

2.15 uur: 400 meter horden vrouwen, series (Femke Bol)

2.40 uur: Hoogspringen vrouwen, finale

3.05 uur: 200 meter vrouwen, halve finales

3.33 uur: Discuswerpen mannen, finale

3.50 uur: 200 meter mannen, halve finales

4.30 uur: 1.500 meter mannen, finale

4.50 uur: 400 meter horden mannen, finale (mogelijk Nick Smidt en Ramsey Angela)

Woensdag 20 juli

0.20 uur: Speerwerpen vrouwen, kwalificatiegroep A

1.25 uur: 5.000 meter vrouwen, series (Sifan Hassan, Maureen Koster)

1.50 uur: Speerwerpen vrouwen, kwalificatiegroep B

2.20 uur: 800 meter mannen, series (Tony van Diepen)

3.15 uur: 400 meter horden vrouwen, halve finales (mogelijk Femke Bol)

3.30 uur: Discuswerpen vrouwen, finale (mogelijk Jorinde van Klinken)

3.45 uur: 400 meter vrouwen, halve finales (mogelijk Lieke Klaver en Eveline Saalberg)

4.15 uur: 400 meter mannen, halve finales (mogelijk Liemarvin Bonevacia)

4.45 uur: 3.000 steeplechase vrouwen, finale

Donderdag 21 juli

2.05 uur: Speerwerpen mannen, kwalificatiegroep A

2.10 uur: 800 meter vrouwen, series

3.10 uur: 5.000 meter mannen, series

3.20 uur: Hink-stap-springen mannen, kwalificatie

3.35 uur: Speerwerpen mannen, kwalificatiegroep B

4.00 uur: 800 meter mannen, halve finales (mogelijk Tony van Diepen)

4.35 uur: 200 meter vrouwen, finale

4.50 uur: 200 meter mannen, finale

Vrijdag 22 juli

6.15 uur: 35 kilometer snelwandelen vrouwen, finale

2.05 uur: Polsstokhoogspringen mannen, kwalificatie (Menno Vloon en Rutger Koppelaar)

2.40 uur: 4x100 meter estafette vrouwen, series (Nederland)

3.05 uur: 4x100 meter estafette mannen, series (Nederland)

3.20 uur: Speerwerpen vrouwen, finale

3.35 uur: 800 meter vrouwen, halve finales

4.15 uur: 400 meter vrouwen, finale (mogelijk Lieke Klaver en Eveline Saalberg)

4.35 uur: 400 meter mannen, finale (mogelijk Liemarvin Bonevacia)

4.50 uur: 400 meter horden vrouwen, finale (mogelijk Femke Bol)

Zaterdag 23 juli

18.50 uur: Meerkamp mannen, 100 meter

19.40 uur: Meerkamp mannen, verspringen

20.20 uur: 100 meter horden vrouwen, series (Nadine Visser en Zoë Sedney)

21.00 uur: Verspringen vrouwen, kwalificatie

21.10 uur: Meerkamp mannen, kogelstoten

1.10 uur: Meerkamp mannen, hoogspringen

2.10 uur: 4x400 meter estafette vrouwen, series (Nederland)

2.40 uur: 4x400 meter estafette mannen, series (Nederland)

3.00 uur: Hink-stap-springen mannen, finale

3.10 uur: 800 meter mannen, finale (mogelijk Tony van Diepen)

3.25 uur: 5.000 meter vrouwen, finale (mogelijk Sifan Hassan, Maureen Koster)

3.35 uur: Speerwerpen mannen, finale

3.55 uur: Meerkamp mannen, 400 meter

4.30 uur: 4x100 meter estafette vrouwen, finale (mogelijk Nederland)

4.50 uur: 4x100 meter estafette mannen, finale (mogelijk Nederland)

Zondag 24 juli

6.15 uur: 35 kilometer snelwandelen vrouwen, finale

18.35 uur: Meerkamp mannen, 110 meter horden

19.30 uur: Meerkamp mannen, discuswerpen groep A

20.40 uur: Meerkamp mannen, discuswerpen groep B

21.15 uur: Meerkamp mannen, polsstokhoogspringen groep A

22.15 uur: Meerkamp mannen, polsstokhoogspringen groep B

2.05 uur: 100 meter horden vrouwen, halve finales (mogelijk Nadine Visser en Zoë Sedney)

2.05 uur: Meerkamp mannen, speerwerpen groep A

2.25 uur: Polsstokhoogspringen mannen, finale (mogelijk Menno Vloon en Rutger Koppelaar)

2.50 uur: Verspringen vrouwen, finale

3.05 uur: 5.000 meter mannen, finale

3.10 uur: Meerkamp mannen, speerwerpen groep B

3.35 uur: 800 meter vrouwen, finale

4.00 uur: 100 meter horden vrouwen, finale (mogelijk Nadine Visser en Zoë Sedney)

4.20 uur: Meerkamp mannen, 1.500 meter

4.35 uur: 4x400 meter estafette mannen, finale (mogelijk Nederland)

4.50 uur: 4x400 meter estafette vrouwen, finale (mogelijk Nederland)