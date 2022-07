Harrie Lavreysen heeft in de finale op de slotdag van de Nations Cup in het Colombiaanse Cali een zeldzame nederlaag geleden op de sprint. De Brabander moest zich daardoor tevredenstellen met het zilver.

Lavreysen, de wereld- en olympisch kampioen, verloor in de finale van Nicholas Paul. De renner uit Trinidad en Tobago won de eerste heat afgetekend en de tweede heat met een nipt verschil.

Jeffrey Hoogland veroverde het brons. Na zijn nederlaag tegen Paul in de halve finales was hij in de strijd om de derde plek te sterk voor Cristian David Ortega, die in Colombia voor eigen publiek reed.

Lavreysen en Hoogland hadden eerder op de baan in Cali naast een finaleplaats op het onderdeel keirin gegrepen. Op de teamsprint, waarop Nederland regerend olympisch kampioen is, kwam de ploeg niet in actie.

Bij de vrouwen pakte Shanne Braspennincx het brons op de keirin. De olympisch kampioene op het onderdeel, waarbij zes rensters sprinten om de winst, moest thuisrijdster Martha Bayona en de Nieuw-Zeelandse Ellesse Andrews voor zich dulden.

Braspennincx veroverde eerder in het toernooi samen met Laurine van Riessen en Hetty van der Wouw zilver op de teamsprint. Nederland eindigt het toernooi dankzij de overwegend succesvolle slotdag met vier medailles.