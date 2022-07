De Nederlandse volleyballers hebben zondag de kwartfinales van de Nations League bereikt. De ploeg van bondscoach Roberto Piazza verloor weliswaar met 3-0 van Italië, maar plaatste zich doordat Polen vervolgens de met 3-1 van Slovenië won.

Oranje verloor in het Poolse Gdansk met 23-25, 24-26 en 21-25 van Italië, de mondiale nummer vijf. In de tweede set liet de nummer twaalf van de wereld vier setpunten onbenut.

Door de nederlaag was het nog onduidelijk of Nederland later deze maand mee mag doen aan de kwartfinales. Daarvoor moest Slovenië niet met 3-0 of 3-1 van Polen winnen.

Na het verlies van de tweede set tegen Polen konden de Slovenen al niet meer bij de eerste acht eindigen en plaatste Oranje zich wel voor de kwartfinales. Die worden op 20 en 21 juli in Bologna gespeeld.

Oranje verzuimt tweede set te pakken

Bondscoach Piazza begon tegen Italië met Wessel Keemink, Nimir Abdelaziz, Thijs ter Horst en Bennie Tuinstra, Luuc van der Ent en Twan Wiltenburg en Robbert Andringa. Nederland speelde goed mee met de Europees kampioen, maar maakte verdedigend net iets te veel fouten. Italië had succes met tactische ballen. Alessandro Michieletto benutte in de eerste set het setpunt voor de Italianen.

Oranje ging beter spelen en de winst in de tweede set lag voor het grijpen. Spelverdeler Keemink gaf al zijn aanvallers een kans, maar niemand slaagde erin het verlossende punt te maken. Italië pakte zes punten op rij en won de tweede set zo alsnog. In de derde set kon de ploeg van Piazza meekomen tot 12-11, waarna de Italianen definitief afstand namen.

De Nederlandse volleyballers doen dit jaar voor de tweede keer mee aan de Nations League. Vorig jaar eindigden ze op de veertiende plek.